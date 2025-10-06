Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için Azerbaycan'a gidiyor

Lokman Özdemir
11:396/10/2025, Pazartesi
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, Gebele’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a gideceğini duyurdu.

’in daveti üzerine, 7 Ekim 2025 tarihinde Gebele’de düzenlenecek
’ne katılacak.

temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.

Temaslarda bulunacak


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılması ve diğer devlet ve hükümet liderleriyle ikili temaslarda bulunması planlanıyor.



