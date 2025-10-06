Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için Azerbaycan'a gidiyor

"Bölgesel Barış ve Güvenlik"

temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.