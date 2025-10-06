Erdoğan'dan sessiz çığlığa davet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti. Yayımlanan videolu mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları, sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır" dedi.