Erdoğan'dan sessiz çığlığa davet

Erdoğan'dan sessiz çığlığa davet

04:006/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kadın Kolları tarafından Üsküdar sahilinden başlayarak 81 ilde düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine, sadece AK Partili kadınları değil, tüm kadınları davet etti. Videolu mesajda Erdoğan, “Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti. Yayımlanan videolu mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları, sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır" dedi.



