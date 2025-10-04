Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail derhal ateşkes planına uymalı

02:354/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkese uyması gerektiğini vurguladı.
Hamas’ın Gazze’de ateşkes için hazırlanan plana yanıtı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır" dedi. Hamas’ın Gazze’de ateşkes için hazırlanan plana yanıtı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, yanıtın kalıcı barış için önemli bir adım olduğuna değinerek, "Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin iki devletli çözüm için mücadele edeceğine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



