Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Devletleri İş Birliği Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16'ncı yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda,
"Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması’nın 16’ncı yıl dönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.
"Ortak geleceğimiz parlak iş birliğimiz daim olsun"
Bu anlamlı günün, kadim tarihi birikimle yükseldiğini belirten Erdoğan,
"Bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirmesine ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyorum"
dedi.
Paylaşımında, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Ortak geleceğimiz parlak, iş birliğimiz daim olsun
" temennisinde bulundu.
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Nahçıvan anlaşması
#Türk Devletleri Teşkilatı