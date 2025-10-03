Türkiye enerjide kaderini yazıyor

Küçük modüler reaktörlerin (SMR) enerji dünyasında yarattığı heyecana da dikkat çeken Leon, “Onları farklı kılan ve bence büyük bir fırsat olan teslimat modelleri. Boyutları değil, bu reaktörleri nasıl konuşlandıracağımız önemli. Modülerler ve muhtemelen bir fabrikada seri olarak üretilecekler. Yani, Akkuyu gibi büyük bir nükleer güç santralinin büyük bir altyapı projesi olduğu bir projeden, bir ürüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Leon, bu reaktörlerin maliyet açısından da daha erişilebilir olduğunu belirtti.