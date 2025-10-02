Yeni Şafak
Altında büyük rallinin ayak sesleri: Dev bankadan iddialı tahmin

2/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Goldman Sachs, özel yatırımcılardan gelen ilgiyi gerekçe göstererek, değerli metalin kendi tahminlerinden bile daha yukarı seviyelere yükselebileceğini söyledi.

Uzun süredir altın konusunda iyimser beklentiler paylaşan Goldman Sachs, bireysel yatırımcılardan gelen güçlü ilgiyi gerekçe göstererek, değerli metalin mevcut öngörülerinin bile üzerine çıkabileceğini duyurdu.

ETF girişleri beklentileri aştı

Analist Daan Struyven imzasını taşıyan raporda, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik alışların tahminlerin çok ötesine geçtiği belirtildi. Bu tablo, özel yatırımcıların portföylerinde altına daha geniş yer açma ihtimalini güçlendiriyor.

2026 için 4 bin doların ötesi mi?

Goldman Sachs, daha önce 2026 ortası için ons başına 4.000 dolar, gelecek yıl sonu için ise 4.300 dolar beklentisi açıklamıştı. Ancak raporda bu hedeflerin “yukarı yönlü ciddi risk” altında olduğu vurgulandı.

Bankanın geçtiğimiz ay yayımladığı raporda, yalnızca ABD Hazine tahvillerinin özel yatırımcıların elindeki yüzde 1’lik kısmının altına kayması halinde fiyatların 5.000 dolara yaklaşabileceği ifade edilmişti.

Merkez bankaları yeniden devrede

Altın, 29 Ağustos’tan bu yana yüzde 12 değer kazandı ve uzun süre hareket ettiği 3.200–3.450 dolar bandının üzerine çıktı. Analistlere göre bu yükselişte, yaz aylarındaki duraklamanın ardından merkez bankalarının alımları yeniden hızlandırma ihtimali etkili oldu. Spekülatif işlemler ise fiyat artışını yalnızca kısmen açıklıyor.

En güçlü emtia performansı

Son dönemde altın, büyük emtialar arasında en iyi performansı sergileyerek yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kazandı. Böylece 1980’de görülen, enflasyona göre düzeltilmiş rekor seviyeler aşıldı. Bu yükselişi, merkez bankalarının koordineli alımları ile Fed’in faiz indirimlerine dönüşü destekledi.






