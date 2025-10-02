Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Bakanlıktan yeni açıklama: Şeker pancarı alım fiyatı güncellendi! Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar oldu?

Bakanlıktan yeni açıklama: Şeker pancarı alım fiyatı güncellendi! Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar oldu?

18:082/10/2025, Perşembe
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şeker pancarı alım fiyatı güncellendi
Şeker pancarı alım fiyatı güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından 2025-2026 yılı şeker pancarı alım fiyatını güncelledi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rakam 2975 TL'ydi. Peki Şeker pancarı yeni alım fiyatı ne kadar oldu? İşte bakanlıktan yapılan açıklama.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından 2025-2026 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 3 bin 100 TL olarak güncellendiğini duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Bu kapsamda, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 TL olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

#Şeker pancarı alım fiyatı
#Şeker pancarı
#Türkşeker
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PAEM 2025-2026 yedek planlaması: Kimler eğitime katılacak? Polis Akademisi 9. Dönem PAEM yedek adayları belirlendi