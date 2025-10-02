Bakanlıktan yeni açıklama: Şeker pancarı alım fiyatı güncellendi! Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından 2025-2026 yılı şeker pancarı alım fiyatını güncelledi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rakam 2975 TL'ydi. Peki Şeker pancarı yeni alım fiyatı ne kadar oldu? İşte bakanlıktan yapılan açıklama.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından 2025-2026 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 3 bin 100 TL olarak güncellendiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Bu kapsamda, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 TL olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.