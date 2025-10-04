Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışa kapı açabilir

Dışişleri Bakanlığı: Hamas’ın yanıtı kalıcı barışa kapı açabilir

Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes planına verdiği yanıtı değerlendiren Dışişleri Bakanlığı, bu adımın ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa yönelik ilerleme açısından önemli bir fırsat sunduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada,
"ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz."
ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu açıklamada, "
İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, "Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi



