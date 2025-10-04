Dışişleri Bakanlığı: Hamas’ın yanıtı kalıcı barışa kapı açabilir

Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes planına verdiği yanıtı değerlendiren Dışişleri Bakanlığı, bu adımın ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa yönelik ilerleme açısından önemli bir fırsat sunduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Türkiye'nin müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.
Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, "Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi