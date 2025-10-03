Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü: İsrail saldırılarını sonlandırmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü: İsrail saldırılarını sonlandırmalı

3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşmesinde, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye- ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükunun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.


