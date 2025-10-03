Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü: İsrail saldırılarını sonlandırmalı

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükunun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.