Yunan basını Erdoğan-Trump görüşmesini yazdı: 'Büyük Türk'

15:411/10/2025, Çarşamba
Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi Yunan basınında yer almayı sürdürüyor. Kathimerini gazetesi, iki liderin görüşmesini 'Büyük Türk' başlığıyla manşetine taşıdı; Trump’ın Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullandığını yazdı.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD Başkanı
Donald Trump
arasında gerçekleşen görüşme, Yunan basınında geniş yankı buldu. Kathimerini gazetesi, haberi "Büyük Türk" manşetiyle duyurdu.

Görüşmenin diğer liderlerle yapılan toplantılardan farklı geçtiğini yazdı.


Gazeteye göre, Trump'ın Erdoğan'la yaptığı zirvede alaycı imalar ya da espriler yer almadı.


Haberde, ABD Başkanı'nın Erdoğan'ı öven sözlerine dikkat çekildi.


Trump'ın, "Zor bir lider, güçlü fikirleri var. Genellikle böyle insanları sevmem ama Erdoğan'ı her zaman sevdim. Suriye'deki başarının büyük ölçüde ona ait olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verildi.


Yunan gazete, Trump'ın Batılı liderlerin Filistin devletini tanıma kararını eleştirdiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail'e yönelttiği son derece sert eleştiriler hakkında yorum yapmadığını belirtti.


Netanyahu'nun tehditleri


Kathimerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'a yönelik tehditlerinde Türkiye'yi de dolaylı biçimde hedef aldığını aktardı.


Ancak gazete, Netanyahu'nun sözlerini "boş tehditler" olarak nitelendirdi ve Erdoğan'ın NATO liderleri arasında Filistinlilerin tek savunucusu konumunda öne çıktığını yazdı.


Erdoğan'ın bu nedenle Trump'ın Gazze konusunda Müslüman ülkelerle yaptığı özel toplantıya katıldığına da dikkat çekildi.



Trump-Erdoğan görüşmesi


Gazete, Trump'ın Orta Doğu'daki dengeleri yeniden şekillendirmek istediğini ve bu süreçte Erdoğan'la iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdiğini vurguladı. Erdoğan'ın, ABD'nin bölgedeki stratejik hesaplarında önemli bir aktör olarak görüldüğü ifade edildi.


Atina rahatsız


Kathimerini, Erdoğan'ın uluslararası arenada "Büyük Efendi" konumuna yükseltilmesinin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i endişelendirdiğini de yazdı.


Haberde, Atina yönetiminin bu gelişmeleri dikkatle izlediği aktarıldı.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Donald Trump
#Yunanistan
