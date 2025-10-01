Atina’dan İsrail’e Sumud istihbaratı

İsrail’in yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü Gazze soykırımına dikkat çekmek ve ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu defalarca saldırıya uğradı. İsrail doğrudan saldırıları yaptığını itiraf etmese de tüm dünya failin İsrail olduğunu biliyor. Ancak İsrail’in bu süreçte filoyu gözetim altında tutmak için yalnız hareket etmediği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) de bu süreçte kritik roller üstlendiği ortaya çıktı.





DRONE SALDIRILARININ ARKASINDA GİRİT ÜSSÜ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Sumud Filosu’na yönelik saldırılarda kullanılan İsrail donanmasına ait gemiler Girit Adası’nı üs olarak kullandı. Yunanistan’ın limanlarını İsrail savaş gemilerine açması, Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki saldırılarını kolaylaştıran adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.





GKRY İSRAİL’İN İLERİ KARAKOLU

Sadece deniz desteği değil, hava savunma alanında da iş birliği dikkat çekiyor. İsrail’in hava savunma sistemleri, Yunanistan’ın desteğiyle GKRY’ye yerleştirildi. Rum yönetimi böylece Ada’da İsrail’in ileri karakolu konumuna gelirken, Tel Aviv yönetiminin Doğu Akdeniz’deki etkinliği de pekiştirildi.





FİLOYU TAKİP İÇİN İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye yolculuğu sırasında Yunanistan’ın uçak ve İHA’larla filo üzerinde uçuş yaptığı tespit edildi. Bu hareketliliğin, İsrail’e istihbarat aktarımı amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor. Ayrıca Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16’ların da filo bölgesinde devriye uçuşları gerçekleştirdiği bildirildi.





TÜRKİYE VE AKDENİZ ÜLKELERİ DESTEK VERİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Sumud Filosu’nun seyrinin yakından izlendiğini ve ihtiyaç halinde insani destek sağlanacağını açıkladı. Bu yaklaşım Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya ve Tunus gibi Akdeniz ülkelerinin de desteğiyle güç kazanırken, Yunanistan’ın İsrail safında yer alması Atina’da halkın tepkisini çekmeye aday görünüyor. Gazze’ye insani yardım için bir araya gelen pek çok ülke desteğini sürdürürken, Yunanistan ve GKRY’nin İsrail’e sağladığı askeri kolaylıklar, Doğu Akdeniz’de yeni tartışmaların fitilini ateşlemiş durumda.





İsrail ordusu saldırıya hazırlanıyor

İsrail ordusunun, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu engellemek için saldırıya hazırlandığı duyuruldu. Haberde Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta olduğunu ve 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği belirtildi. İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi. Filodaki aktivistlerin alıkonarak İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesi için bölgeye bir donanma gemisinin gönderileceği kaydedildi. Sumud Filosu'ndaki bazı teknelerin de Usdud Limanı'na çekileceği bazılarının ise batırılabileceği aktarıldı. Haberde, İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği savunuldu.



