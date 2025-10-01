Küresel Sumud Filosu, İsrail’in daha önce yardım gemilerine müdahale ettiği bölgeye giriş yapmadan önce İtalya’dan sabotaj gibi çağrılar geldi. Yazılı bir açıklama yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiği planın ardından bölge için bir anlaşma umudunun doğduğunu iddia ederek, “Bu umut, pek çok kişinin bozmaktan memnuniyet duyacağı kırılgan bir dengeye dayanmaktadır. Filonun, İsrail deniz ablukasını delme girişiminin buna bir bahane olabileceğinden korkuyorum. Bu nedenle, filonun şimdi durması ve yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması için sunulan çeşitli önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi. İtalya Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise filoya eşlik eden İtalyan donanmasına ait Alpino fırkateyninin, filodaki teknelerden ayrılmak isteyen aktivistleri güvertesine alabileceği ve bunun için her tekneye "son çağrı" mesajı göndereceği belirtilmişti. Açıklamada, Alpino fırkateyninin, Gazze'nin 150 deniz mili açığından ileriye gitmeyeceği ifade edilmişti. Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan heyeti ise İtalya’nın açıklamalarını kınayarak, bunu hareketi "bölme girişimi ve sabotaj" olarak niteledi.