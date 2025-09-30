İtalya deniz fırkateyninden Sumud Filosu'na sabotaj girişimi

Küresel Sumud Filosu, İtalya’ya ait bir savaş gemisinin, filoyu takip ederek katılımcıları 'kritik bölgeye varmadan önce gemiyi terk etmeye ve karaya dönmeye' çağırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada bu çağrı 'koruma değil, sabotaj' olarak nitelendirildi.

"Diplomasinin arkasına saklanmış korkaklık"

Filodan yapılan açıklamada, İtalyan hükümetinin barışçıl ve insani bir misyonu moral bozmak ve parçalamak için girişimde bulunduğu, bunun uluslararası hukuku hiçe saymak anlamına geldiği belirtildi. "Bu, diplomasinin arkasına saklanmış bir korkaklıktır." ifadesiyle İtalya’nın tutumu eleştirildi.

"İtalya, İsrail'in ablukasına destek veriyor"

Açıklamada, gemideki gönüllülerin risklerin farkında olduğu vurgulanarak, "Açlık ve toplu cezalandırmaya karşı sessiz kalmak, insani yardım taşıyan bir gemiyle yola çıkmaktan çok daha tehlikelidir." denildi. İtalya’nın, İsrail’in Gazze ablukasına fiilen destek verdiği savunuldu.

"İtalyan donanması bu misyonu engelleyemez"

Filonun yoluna devam ettiği kaydedilen açıklamada, "İtalyan donanması bu misyonu engelleyemez. Ablukayı kırma talebi geri çekilemez ve ahlaki sorumluluğumuz denize atılamaz." ifadelerine yer verildi.

Son olarak, İsrail’in Gazze ablukasının 'yasadışı' olduğu hatırlatılarak, "Dünyanın sessizliği artık kabul edilemez. Eğer İtalyan hükümeti cesaretle hatırlanmak istiyorsa, bizimle birlikte yol almalıdır." denildi.







