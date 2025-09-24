Yeni Şafak
Yunanistan Erdoğan ve Trump'ın karesini konuşuyor: 'Verilmek istenen bir mesaj var'

16:2024/09/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.
ABD'de İslam ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirilen "Gazze Zirvesi"nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın yan yana oturduğu anlar Yunan milletvekilinin dikkatinden kaçmadı. Yunan Milletvekili Angelos "Sembolik olarak bu şeylerin önemi vardır. Bir mesaj verilmek istendi" yorumu yaptı.

Dünyanın gözünün çevrildiği
ABD
'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı.

Kurulda yaptığı konuşma ile Gazze'nin sesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlediğinin altını çizerek, yaşanan insani krizi anlatan fotoğrafları katılımcılar ile paylaştı.

'Gazze zirvesi' düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük alkış toplayan konuşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile "Gazze Zirvesi"nde bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok Müslüman ülkenin lideriyle aynı masaya oturdu.

Gazze Zirvesi'nde çok konuşulan oturma düzeni

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan ile Trump'ın yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı.

Toplantıya Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

Avrupalı liderleri karşısına dizmişti

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da bir araya geldiği Avrupalı liderleri karşısına dizmiş, medyaya yansıyan kareler çokça konuşulmuştu.

"Sembolik olarak bu şeylerin önemi vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın yan yana oturduğu anlar basına yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler farklı yorumlara yol açarken, Yunan Milletvekili Angelos Syrigos'tan da bir açıklama geldi.

"Bir mesaj verilmek istendi"

İşte Angelos'un açıklamaları:
Asıl enteresan olan şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan Trump’ın yanında oturmasıydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile masanın başında oturdu.
Sembolik olarak bu şeylerin önemi vardır. Bir mesaj verilmek istendi.

#Gazze
#ABD
#Trump
#Erdoğan
