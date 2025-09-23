Trump: NATO, Rus uçaklarını vurmalı

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, ittifak tarafından derhal yanıt verilerek uçakların durdurulduğunu açıklamıştı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın hava sahalarını ihlal ettiği için uçakları düşürülürse "sızlanmaması" gerektiğini söylemişti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da bu sabah düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin hava sahasını ihlal eden ve tehdit oluşturan nesneleri vurmaktan çekinmeyeceklerini söylemişti.