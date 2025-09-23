ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'na hitabı sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rus uçaklarının Avrupa sınırlarını ihlaline ilişkin, "NATO, Rus uçaklarını vurmalı" dedi.
NATO üyesi Estonya, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.
NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, ittifak tarafından derhal yanıt verilerek uçakların durdurulduğunu açıklamıştı.
Trump: NATO, Rus uçaklarını vurmalı
Polonya uçakları vuracağını duyurmuştu
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın hava sahalarını ihlal ettiği için uçakları düşürülürse "sızlanmaması" gerektiğini söylemişti.
Polonya Başbakanı Donald Tusk da bu sabah düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin hava sahasını ihlal eden ve tehdit oluşturan nesneleri vurmaktan çekinmeyeceklerini söylemişti.