NATO'dan Rus uçaklarının Estonya hava sahası ihlaline yanıt

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya ait 3 savaş uçağı ülkeye ait hava sahasına izinsiz bir şekilde girdiğini ve toplam 12 dakika boyunca bölgede kaldığını bildirdi. NATO Sözcüsü Allison Hart ise, yaptığı açıklamada NATO'nun derhal yanıt verdiğini ve Rus uçaklarının durdurulduğunu ifade etti.
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait 3 savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Estonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ihlal, Finlandiya Körfezi üzerinde meydana geldi. Rusya’ya ait üç savaş uçağının izinsiz şekilde Estonya hava sahasına girdiği ve toplam 12 dakika boyunca bu bölgede kaldığı bildirildi. Estonya, hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Rusya’nın Tallinn’deki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.
"NATO derhal yanıt verdi"
NATO Sözcüsü Allison Hart, X platformundan Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama yaptı.
Öte yandan, Estonya Savunma Kuvvetleri de söz konusu ihlali doğruladı.