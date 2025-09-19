Yeni Şafak
NATO'dan Rus uçaklarının Estonya hava sahası ihlaline yanıt

18:3819/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
DHA
AA
Estonya Dışişleri Bakanlığı
Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya ait 3 savaş uçağı ülkeye ait hava sahasına izinsiz bir şekilde girdiğini ve toplam 12 dakika boyunca bölgede kaldığını bildirdi. NATO Sözcüsü Allison Hart ise, yaptığı açıklamada NATO'nun derhal yanıt verdiğini ve Rus uçaklarının durdurulduğunu ifade etti.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait 3 savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.


Estonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ihlal, Finlandiya Körfezi üzerinde meydana geldi. Rusya’ya ait üç savaş uçağının izinsiz şekilde Estonya hava sahasına girdiği ve toplam 12 dakika boyunca bu bölgede kaldığı bildirildi. Estonya, hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Rusya’nın Tallinn’deki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.


Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Rusya bu yıl Estonya hava sahasını 4 kez ihlal etti, bu başlı başına kabul edilemez bir durum. Ancak bugün 3 savaş uçağının hava sahamıza girdiği ihlal, eşi görülmemiş bir küstahlıktır”
ifadelerini kullandı. Tsahkna, Rusya’nın sınırları giderek daha fazla zorlamasının ve artan saldırganlığının, siyasi ve ekonomik baskının artırılmasıyla karşılanması gerektiğini vurguladı.

"NATO derhal yanıt verdi"

NATO Sözcüsü Allison Hart, X platformundan Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama yaptı.

Hart,
"Rus jetleri bugün erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal etti. NATO derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurdu."
ifadelerini kullandı. Sözcü, bu olayın
"Rusların pervasız davranışlarının"
ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Estonya Savunma Kuvvetleri de söz konusu ihlali doğruladı.




