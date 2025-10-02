Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümü mesajı: Hz. Nebi'nin emaneti için mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838’inci yıl dönümü mesajı: Hz. Nebi'nin emaneti için mücadeleyi sürdüreceğiz

Büşra Soyal
Büşra Soyal
2/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."
ifadelerini kullandı.


