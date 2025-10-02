Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud Gazze'deki vahşeti bir kez daha gösterdi

AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimiz ile ilgili sürekli ahkam kesenler bizi hiç bir zaman anlamadılar. Partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Partimiz kadrosu arasına nifak sokma girişimleri hüsranla sonuçlandı. Şuraya özellikle dikkat çekiyorum; Partimizin kuruluşu üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti. AK Parti'ye şaşı bakanlarda hala değişim emaresi göremiyoruz. 24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen aynı hatalar... Hatalarından ders almak yerine operasyonlarına devam ediyorlar. AK Parti olarak biz bir dava ve bir kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Makamlar rütbeler, koltuklar hepsi gelip geçidir.