Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud Gazze'deki vahşeti bir kez daha gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan "Sumud Filosu'na yapılan haydutluğu lanetliyorum. Filodaki tüm umut yolcularının yanındayız. Sumud Gazze'deki vahşeti bir kez daha gösterdi. Ekiplerimiz filodaki vatandaşlarımızın kılına zarara gelmemesi için devrede" dedi.
Değerli İl Başkanları, kıymetli İl Genel Başkanlarım dava arkadaşlarım hepinizi hasretle muhabbetle selamlıyorum.
Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızı ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.
"Sumud filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum"
Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü, barbarlığa dikkat çekmek için Filistinli mazlumlara yardım götürmek için yola çıkmış Sumud filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum.
"Sumud Gazze'deki vahşeti bir kez daha gösterdi"
İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere yönelik düzenlediği bu saldırısı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnetlik halinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Sumud filosu Gazze'deki vahşetin İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha görülmesini sağlamıştır.
"Türkiye tüm umut yolcularının yanında"
Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet hâlinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır.
Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze’de akan kanın durması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak ateşkesin tesisi ve sulhü sükûnun hâkim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
"Partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı"
"Hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakıdır"
Yine burada geçtiğimiz haftalarda AK Parti ailelerine katılan Belediye başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakıdır... AK Partili Belediye banttı ve rantçı değildir, halkçı belediye demektir. Partimizin ilkelerini belirlemiş herkese kapılarımız ardında kadar açıktır.
Meclis'teki atmosfer umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Dünkü tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu özellikle belirtiyorum. Ana muhalefet partisinin uyduruk bir bahane ile kaçması bunların zihniyetinin görülmesini sağlamıştır. Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların hiç bir kıymeti yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı maalesef böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Burada asıl üzücü veren durum yapılan ayıbın direkt millete ve Meclis'e yapmış olmalarıdır. Ne yazık ki CHP ortaya saçılan onca pisliğe rağmen, belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütlerinin etkisinden hala çıkamadı.
"Musluktan düzenli su akıtmayı beceremiyorlar"
Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar, musluktan düzenli su akıtmayı beceremiyorlar. Bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına kriz duasına çıkıyor.