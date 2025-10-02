Filistin Devleti kurulana kadar mücadele sürecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Filistin Devleti kuruluncaya kadar, inşallah mücadelemiz sürecek” dedi.

TBMM’de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsayıcı bir konuşma yaptı. Gazze’den Terörsüz Türkiye’ye, ekonomiden yeni anayasaya kadar birçok konuya değinen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Aslolan, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kuvveden fiile çıkarmak için canla başla çalışmak, gecesini gündüzüne katabilmektir.”

MESELE TÜRKİYE’YSE GERİSİ TEFERRUAT

“Bu mücadele, iktidar ve ittifak olarak sadece bizim görevimiz değildir. Şu anda Yüce Meclis’in Genel Kurul salonunda milletimizin tensipleriyle bulunan her bir milletvekilimizin de asli vazifesidir. ‘Mesele Türkiye’yse gerisi teferruattır’ anlayışıyla hareket eden herkesin başımızın üstünde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Meşruiyetini doğrudan doğruya milletimizden alan TBMM, daima hakkın, haklının ve mazlumun yanında oldu.”

FİLİSTİN DAVASININ GÜR SESİ OLDUK

“İsrail yönetiminin Gazze’de ve Filistin’in diğer bölgelerinde iki yıldır sürdürdüğü soykırıma; bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki, 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi. Biz de geçen hafta katıldığımız Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu başta olmak üzere her platformda, Filistin davasının gür sesi olduk. Şahsımızı, hükümetimizi ve ülkemizi hedef alan karalama kampanyaları karşısında izzetli duruşumuzu en güçlü şekilde muhafaza ettik.”

ELEŞTİRİLERDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

“Dünyanın en modern silahlarıyla topraklarına saldıran işgal kuvvetlerine kahramanca direnen Gazze’nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık. Türkiye’nin çabalarının en yakın şahidi Gazzeli kardeşlerimizdir. Filistin halkı bizim kendileri için neler yaptığımızı, nasıl bir özveriyle gayret ettiğimizi çok ama çok iyi bilmektedir. Ancak buna rağmen, ülkemizin ve hükümetimizin, bu konuda sicili hiç de parlak olmayan çevrelerden gelen haksız ve hadsiz eleştirilere maruz kaldığını görüyor, bundan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ne şahsımız ne de birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız, birileri gibi Filistin davasıyla 2 yıl önce tanışmadık; biz bu davaya ömrümüzü adadık. Allah izin verirse son nefesimize kadar da Filistin’in ve ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif’in hakkını korkusuzca savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Gazze’deki bu omurgalı duruşumuz sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni çağının vicdan abidesi olarak altın harflerle yazacaktır.”

BARIŞ GAZZE’YE BORCUMUZDUR

“Amerikan Başkanı Sayın Trump’la gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Gazze’de akan kanın durdurulması gündemimizin ilk sırasındaydı. Bu konuda tekliflerimizi yaptık, çıkış yollarını gösterdik, kalıcı barış için nelere ihtiyaç duyulduğunu çok net biçimde ortaya koyduk. Bizim ilkemiz şudur: Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Filistinli kardeşlerimiz onurlu mücadeleleriyle barışı ve huzuru dünyada en fazla hak eden millettir. Hak ettikleri o kalıcı barış ortamıyla Filistinlileri buluşturmak, önce İslam dünyasının sonra da uluslararası toplumun Gazze’ye borcudur.”

BU UTANÇ SON BULMALIDIR

“Gazze kana, gözyaşına ve yıkıma artık doymuştur. Bu utanç, bir an önce son bulmalıdır. Biz tek bir masumun daha hayattan kopartılmasını, tek bir çocuğun daha açlıktan ölmesini, Gazze’ye tek bir bombanın daha düşmesini istemiyoruz. Türkiye olarak bunun için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar, inşallah, mücadelemiz sürecek.”

GÜZEL GÜNLERİ GÖRECEĞİZ

“Nasıl ki 14 yıllık karanlığın ardından Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğunu görmeyi Rabbim bizlere nasip ettiyse... Allah’ın izniyle ‘nehirden denize’ barışın, huzurun ve güvenliğin hâkim olduğu güzel günleri de göreceğimize tüm kalbimle inanıyorum.”

Suriye’de dejavuya izin vermeyiz

Geçen yıl yeni yasama dönemi başlangıcında, iç cephenin tahkimine dikkat çektiğini hatırlatan Erdoğan, “Geride bıraktığımız 1 yıl içinde, Terörsüz Türkiye hedefimize yönelik tarihi nitelikte adımlar atıldı, önemli mesafeler alındı” dedi. Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan, DEM Parti heyetine ve yönetimine de şükranlarını sundu. Geride kalan bir yılda terör örgütünün saldırıları durdurduğuna, kendisini feshettiğini açıkladığına ve sembolik bir törenle silahlarını yaktığına değinen Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Hedefimiz; terörün bitmesi, kardeşliğin kuvvetlendirilmesidir. ” ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye idealinin en önemli merkezinin TBMM olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Komisyon da göstermiştir ki silahla çözüm olmaz, sıkılı yumruklarla musafaha yapılmaz.”

HER OYUNU BOZARIZ

“Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizin, birtakım terör örgütlerinin baskılarıyla, Türk, Kürt, Arap, genel olarak Müslüman düşmanı birtakım ülke ve odaklar tarafından istismar edilmesine asla rıza göstermeyiz. En başından itibaren Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa, Türkiye’nin pozisyonu da, politikası da bellidir. Türkiye, Suriye’de bir ‘dejavu’ yaşanmasına izin vermeyecektir. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri... Etnik köken, dil, mezhep ayrımı yapmadan hepimiz ortak bir geleceğin yolcularıyız. Aklı selimle hareket edildiğinde, bin yıllık ortak maziden beslenen bir gelecek tasavvuruyla yaklaşıldığında, evelallah, her sorunu çözer, her oyunu bozarız.”











