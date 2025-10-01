Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılış oturumunu takiben Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Başkanlık Divanı'nda bir araya geldi.





Erdoğan TBMM'de parti başkanları ile bir araya geldi





Başlangıçta üçlü görüşme olarak başlayan buluşmaya, kısa süre sonra İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit da katıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti liderleriyle gerçekleştirdiği bu önemli buluşma yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin sona ermesinin ardından Erdoğan, Dervişoğlu ve Bakırhan'ı kapıda uğurladı. Ardından Erdoğan, Bahçeli ile birlikte Başkanlık Divanı'ndan ayrıldı.





Erdoğan'dan ilk açıklama: "Çok samimi geçti"





Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Buluşmanın atmosferini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:





"Çok samimi bir şekilde liderlerle görüşmemizi yaptık. Görüşme çok samimi geçti."







