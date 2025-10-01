Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de sürpriz görüşme

16:281/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından TBMM Genel Kurulu kürsü arkasındaki TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un odasında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından TBMM Genel Kurulu kürsü arkasındaki TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un odasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki yasama yılı açılışı sonrasında siyasi liderlerle kritik bir buluşma gerçekleştirdi. MHP, İYİ Parti ve DEM Parti liderlerinin katıldığı zirve, Meclis kulislerinde dikkatleri üzerine çekti. Erdoğan, görüşmeye ilişkin "Liderlerle samimi bir görüşme yaptık" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılış oturumunu takiben Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Başkanlık Divanı'nda bir araya geldi.


Erdoğan TBMM'de parti başkanları ile bir araya geldi


Başlangıçta üçlü görüşme olarak başlayan buluşmaya, kısa süre sonra İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit da katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti liderleriyle gerçekleştirdiği bu önemli buluşma yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin sona ermesinin ardından Erdoğan, Dervişoğlu ve Bakırhan'ı kapıda uğurladı. Ardından Erdoğan, Bahçeli ile birlikte Başkanlık Divanı'ndan ayrıldı.


Erdoğan'dan ilk açıklama: "Çok samimi geçti"


Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Buluşmanın atmosferini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:


"Çok samimi bir şekilde liderlerle görüşmemizi yaptık. Görüşme çok samimi geçti."



#TBMM
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#İYİ Parti
#DEM Parti
#MHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu? 1 Ekim 2025 güncel döviz kurları