Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de net mesaj: Türkiye egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bugün gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Aziz milletim, sayın başkan, değerli vekiller, TBMM yasama yılı açılışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Her Meclis açılışında ilk günde, bundan 105 yıl önceki heyecanı hepimiz yaşıyoruz. Halkın oyları ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak sizinle aynı heyecanı yaşıyorum. 28. dönem 3. yasama yılı ülkemizde ve bölgemizde yoğun bir çalışma takvimine sahne oldu. Meclis'imiz faaliyetleri ile milletimizin iradesini en güzel şekilde temsil etti. Meclis'imizin tüm mensuplarına şahsım, ülkem, milletim adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 10 ay boyunca teklifleri ile önergeleri ile, ufuk açıcı değerlendirmeleri ile her bir vekile şimdiden minnettarlığımızı iletiyorum.

Her zaman söylediğimizi gibi asıl olan milletin ve memleketin esenliğidir. Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Memleketin hak hukukunu savunmada biriz, beraberiz. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz için aynı şekilde biriz beraberiz.

Siyasette faklı kulvarlarda rekabet halinde olsak da söz konusu memleket olunca ortak paydada buluşmamız milli meseledir. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayış ile hareket eden herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Milleti temsil gibi ulvi görevi icra eden vekillerimize çalışmalarında rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Burası aynı zamanda demokrasimizin merkez üssüdür.

15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının sonik patlamalarına ve tepesine yağan bombalara rağmen milletin emanetine sahip çıkan meclisimiz ikinci defa gaziliğe müşerref olmuştur. Darbe girişimini püskürterek dünya parlamentoları arasında adını onurla yazdırmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de net mesaj: Türkiye egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz Gündem / Politika

"Filistin davasına ömrümüzü adadık"

Meşruiyetini doğrudan milletimizden alan TBMM daima hakkın haklının ve mazlumun yanında yer aldı. İsrail'in Filistin'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma, devlet terörüne en güçlü tepki bu koltuklardan yükseldi. Meclisimiz 7 dildeki ortak bildiri ile farkını ortaya koydu. Soykırım hakkındaki tezkere zulme göz yumanlar için çok güçlü mesaj olmuştur. Filistin'i destekleyen parlamentolardaki çalışmaları meclisimizin bir diğer başarısıdır.

"Türkiye hiçbir dünyevi güç karşısında taviz vermez"

Sayın Bahçeli, geçtiğimiz yıl Terörsüz Türkiye için düşüncelerini paylaştı ve gerekli adımlar atılarak önemli mesafe atıldı. Terörsüz Türkiye'nin mimarlarından olan sayın Bahçeli'ye ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu bir yıllık süreçte Türkiye'nin terörden arındırılmasında DEM Parti ve heyetine de şükranlarımı sunuyorum. Sayın Sırrı Süreyya Önder'i de buradan rahmetle anıyorum. Terör örgütü de feshini duyurmuş ve sembolik törenle silahlarını yakmış ve terör belası böylece bitme noktasına gelmiştir. Sürecin hassas olduğunun farkındayız. En başından beri olumlu bakıyor ve olumlu bakmak için çaba sarf ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dünyevi güç karşısında taviz vermez, diz çökmez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bazı partilerin tahrikleri ile zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız müsterih olsun. Hedefimiz terörün bitmesi ve kardeşliğin güçlenmesidir. TBMM'deki komisyon çalışmalarını tamamlayınca elimizde önemli doneler olacaktır. Önerilerin hayata geçirilmesi bir sonraki aşamayı teşkil edecek. Bu komisyon da göstermiştir ki silah ile çözüm olmaz. Her şey saygı çerçevesinde konuşulabilir, tartışılabilir ve istişare edilebilir. Milli dayanışma komisyonumuz bu olgunluğu sergilemiş ve Türkiye'nin bu olgunluğa eriştiğinin delili olmuştur. Komisyon üyelerine teşekkür ediyor bundan sonraki oturumlarında başarılar diliyorum.

"Suriye'de dejavu yaşanmasına izin vermeyeceğiz"

86 milyonun bir olduğu Türkiye enerjisini refah için harcayacaktır. İnşallah yeni atılımlara da fırsat oluşacaktır. Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri baskısı ile Müslüman düşmanı ülke ve odaklar tarafından istismar edilmesine rıza göstermeyiz. Suriye'nin bölünme planlarının bugün e karşısındayız. Gerekse herhangi bir terör oluşumunu önlemek için diplomasinin tüm kanallarını devreye aldık. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa Türkiye'nin politikası bellidir. Türkiye Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecek. Bu ilkeli tavrımız Kürt kardeşlerimizin aleyhine değil tam tersine onların lehinedir. Bölgemizin terörden kurtarmak için bir adımdır. Hepimiz ortak geleceğin yolcularıyız. Biz birbirimize duvarın tuğlaları gibi kenetlenirsek bölgedeki barış gerçekleşecektir. Aramıza simsarlar girdiğinde çatışma, kan gözyaşı eksik olmayacaktır. Nasıl Çanakkale'de Türk Kürt Arap birlikte vatanı savunduysa yakında da ülkenin refahını kalkınmasını birlikte tahkim edecektir.







