Meclis'te yeni yasama yılı başladı: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

Meclis'te yeni yasama yılı başladı: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

1/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılışında konuştu. Kurtulmuş, "Meclis güçlü mekanizmasını yeni dönemde de uygulayacak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılışında konuştu.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

"Gazze işgaline karşı TBMM hep bir arada durdu.

Meclis güçlü mekanizmasını yeni dönemde de uygulayacak.

Çağdaş, yeni bir anayasa hazırlamalıyız.

Meşruiyet tartışmaları TBMM için yok hükmündedir.



