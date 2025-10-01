AK Parti'den önemli açıklama: Trafikte caydırıcı cezalar geliyor

Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor.

Yeni yasama yılında Meclis'te görüşülecek önemli kanun teklifleri de var.

Bunların başında ise trafikte yaşanan olumsuzlukları azaltmak üzere hazırlanan kanun teklifi yer alıyor.

Ölümlü kazaları azaltmak ve trafikteki sorumsuz sürücülerin ceza almasını sağlamak için yeni kanun teklifine ilişkin çalışmaların tamamlandığını, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.

Yaz boyunca yeni teklifin çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Güler, trafikte caydırıcı nitelikte cezaların olmadığını söyledi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Güler, suça sürüklenen çocuklarla ilgili de konuştu.

"Trafik kanununa yönelik çalışmalar gündemde"

"Kanun çalışmalarımız yaz boyu devam etti. Gündemimizde karayolları, trafik kanununa yönelik çalışmalarımız var.

Ölümlü trafik kazalarını azaltmada yönünde son 3-4 yıllık ortalamaya baktığımızda maalesef yılda 6 bin 358 vatandaşımızı biz kaybediyoruz." diyen Güler, şöyle devam etti:

"Caydırıcı cezalar gelecek"

Bu azalmıyor. Tabii burada baktığımızda İçişleri Bakanlığımız trafik denetleme sorumlu arkadaşlarımız burada kazalarımızın yüzde 65, 70'ini aşırı hız, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali ve şerit değiştirmedeki dikkatsizlik ve yaklaşma mesafesine uymama.

Maalesef insanlarımızın caydırıcı nitelikte cezaların olmadığını görüyoruz. Daha caydırıcı olması için cezaları artıracağız. Meclis kapanmadan önce çalışma tamamlandı. 7 Ekim ile beraber kanun görüşmelerine başlayacağız.

'Suça sürüklenen çocuklar' sorunu

Bazı suç örgütlerinin, sokak çetelerinin küçük yaştaki çocukları yasa dışı faaliyetlerinde kullanma çabalarını da görülüyoruz. İş yeri kurşunlanması, çocukların birbiriyle kavgası, gasp...

Küçük çocukları kullanma yönünde sokak çeteleri çaba içerisinde. Bu cezalar artırılacak. Bu ortam ortadan kaldırılacak.











