Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti 39 ilçede sahaya iniyor

AK Parti 39 ilçede sahaya iniyor

Burak Doğan
04:0025/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Büyükgümüş

AK Parti, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde 1700 programla sahaya çıkıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında İstanbul’da yürütülecek çalışmalar ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “Milletimizin taleplerini dinleyerek yolumuza devam ediyoruz” dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, “Türkiye Yüzyılı, ülkemizi yarınlara taşıyan en güçlü ortak irade olacak” mesajını verdi.


#AK Parti
#Türkiye Yüzyılı Buluşmaları
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASELSAN hissesi ne kadar? Savunma sanayii devi ASELSAN tarihe geçti