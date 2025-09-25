AK Parti 39 ilçede sahaya iniyor

AK Parti, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde 1700 programla sahaya çıkıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında İstanbul’da yürütülecek çalışmalar ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “Milletimizin taleplerini dinleyerek yolumuza devam ediyoruz” dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, “Türkiye Yüzyılı, ülkemizi yarınlara taşıyan en güçlü ortak irade olacak” mesajını verdi.