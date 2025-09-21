Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçlandı: AK Parti yargıya taşıyacak

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görevinden uzaklaştırılan Mutlu'nun yerine gelecek olan başkanvekili seçimi bugün Belediye Meclisi'nde yapıldı.

Seçimde AK Parti'nin adayı İbrahim Akın ile CHP’nin adayı İbrahim Kahraman yarıştı.

Seçimde 1'inci tur

Seçimin İlk turunda AK Partili aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı.

İkinci turda bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı. 1 tane fazla oy çıktı.

Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

Seçim 3'üncü tura kaldı

Sonuçlarla birlikte tablo daha da kritik hale geldi.

Bu kez AK Parti ve CHP adayları 18’er oyda kaldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Böylece seçim üçüncü tura kaldı.

Seçimde 4'üncü tur

Seçimin 4. turunda da 18-18'lik beraberlik sonucu çıkınca salonda meclis üyeleri arasında geçersiz oy tartışması çıktı.

Başkanvekili kura ile belirlendi

Seçimin 4'üncü turda da berabere kalması üzerine, belediyenin yeni başkan vekili iki aday arasında gerçekleştirilecek kura ile belirlendi.

Gerçekleştirilen kura sonucunda belediyenin başkanvekilliğini CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.





Oy geçersiz sayıldı: Mecliste tansiyon yükseldi





Kura sonrası Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi.





Seçimin sonuçlanması sonrası meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.





Seçimde yaşanan en büyük tartışma, oyların geçerliliği konusunda oldu. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın isminin yazılı olduğu bir pusulada ufak bir çizik bulunduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı. AK Parti'nin oyu 19'dan 18'e düşürüldü. Ancak aynı meclisi yöneten CHP’li adayın isminin yazıldığı pusulada, soyadı okunmaz halde karalanmış olmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.





Böylece CHP’li aday, kendi aleyhine olabilecek bir oyu geçersiz sayarken, lehine olacak tartışmalı bir pusulayı geçerli saydı.

AK Parti yargıya taşıyacak

AK Parti, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağını duyurdu.











