Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçlandı: AK Parti yargıya taşıyacak

Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçimi sonuçlandı: AK Parti yargıya taşıyacak

15:0721/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçimi
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçimi

Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçimini, iki aday arasında gerçekleştirilen kura sonucunda CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazanırken, meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. AK Parti'nin yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapacağı öğrenildi.

Bayrampaşa
Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görevinden uzaklaştırılan Mutlu'nun yerine gelecek olan başkanvekili seçimi bugün Belediye Meclisi'nde yapıldı.

Seçimde AK Parti'nin adayı İbrahim Akın ile CHP’nin adayı İbrahim Kahraman yarıştı.

Seçimde 1'inci tur

Seçimin İlk turunda AK Partili aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı.

İkinci turda bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı. 1 tane fazla oy çıktı.

Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

Seçim 3'üncü tura kaldı

Sonuçlarla birlikte tablo daha da kritik hale geldi.

Bu kez AK Parti ve CHP adayları 18’er oyda kaldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Böylece seçim üçüncü tura kaldı.

Seçimde 4'üncü tur

Seçimin 4. turunda da 18-18'lik beraberlik sonucu çıkınca salonda meclis üyeleri arasında geçersiz oy tartışması çıktı.

Başkanvekili kura ile belirlendi

Seçimin 4'üncü turda da berabere kalması üzerine, belediyenin yeni başkan vekili iki aday arasında gerçekleştirilecek kura ile belirlendi.

Gerçekleştirilen kura sonucunda belediyenin başkanvekilliğini CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.


Oy geçersiz sayıldı: Mecliste tansiyon yükseldi


Kura sonrası Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi.


Seçimin sonuçlanması sonrası meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.


Seçimde yaşanan en büyük tartışma, oyların geçerliliği konusunda oldu. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın isminin yazılı olduğu bir pusulada ufak bir çizik bulunduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı. AK Parti'nin oyu 19'dan 18'e düşürüldü. Ancak aynı meclisi yöneten CHP’li adayın isminin yazıldığı pusulada, soyadı okunmaz halde karalanmış olmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.


Böylece CHP’li aday, kendi aleyhine olabilecek bir oyu geçersiz sayarken, lehine olacak tartışmalı bir pusulayı geçerli saydı.

AK Parti yargıya taşıyacak

AK Parti, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağını duyurdu.




#AK Parti
#Bayrampaşa
#chp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
F1 yarışı kim kazandı? Azerbaycan Grand Prix 21 Eylül sonuçları