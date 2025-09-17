AK Parti Genel Sekreteri İnan: Kahramanların verasetini AK Parti olarak yaşatıyoruz

“17 Eylül milletimizin kalbine kazınmış kara bir gündür" diyen AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “Bu yol milletin yoludur, bu dava milletin davasıdır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının uğruna can verdikleri bu davayı bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ne mutlu ki bizler böyle kahramanların verasetini AK Parti kadroları olarak yaşıyor ve yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.





AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan 17 Eylül dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj palaştı. İnan şu ifadeleri kullandı:





“17 Eylül milletimizin kalbine kazınmış kara bir gündür. Milletimizin gönlünde taht kurmuş Başvekil Adnan Menderes ve yol arkadaşları Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu, tek parti zulmünü sona erdirip demokrasimizin kapılarını açtıkları için darağacına gönderildiler.





DÖRTLÜ TAKRİR’DEN BUGÜNE DEMOKRASİ MÜCADELESİ





Demokrasi mücadelesi Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü’nün imzaladığı Dörtlü Takrir ile başladı. Bu tarihi adım milletimizin söz sahibi olduğu çok partili dönemin kapısını araladı ve Türkiye’nin kaderini değiştirdi.





MENDERES: MİLLETİN EVLADI, İRADENİN SESİ





Adnan Menderes Aydın’ın bereketli topraklarında doğdu, çiftçiliğin alın terini tattı, hukuk eğitimi aldı ve milletine sevdalı bir lider olarak tarih sahnesine çıktı. Samimiyeti ve tevazusu ile gönüllerde ölümsüzleşti. ‘Yeter Söz milletindir’ diyerek tek parti karanlığını sona erdirdi.





POLATKAN VE ZORLU: DEMOKRASİNİN ŞEHİTLERİ





Hasan Polatkan dürüstlüğü, çalışkanlığı ve mali konulardaki bilgeliğiyle milletin güvenini kazandı. Fatin Rüştü Zorlu ise cesareti ve diplomatik zekâsıyla Türkiye’yi uluslararası alanda onurla temsil etti.





EZAN-I MUHAMMEDİYE’Yİ ASLINA DÖNDÜREN KAHRAMANLAR





Onlar yalnızca siyasetçi değil, milletin duasını ve umudunu sırtlayan kahramanlardı. İnancımıza sahip çıkıp Ezan-ı Muhammediye’yi aslına döndürdüler. Demokrasiyi yaşatmak için kefenleriyle ve canlarıyla bedel ödediler.





HANCI-YOLCU MESELESİ: BU DAVA MİLLETİN DAVASIDIR





Üstad Necip Fazıl’ın mahkeme salonunda hâkimin ‘Artık senden bıktık. Ne zaman karşımızda olmayacaksın?’ sorusuna verdiği ‘Siz burada hancı, ben de bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım’ cevabı aslında bu büyük mirasın özüdür. Mesele hancı-yolcu meselesidir.





ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE AYNI DAVANIN YOLUNDAYIZ





Bu yol milletin yoludur, bu dava milletin davasıdır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının uğruna can verdikleri bu davayı bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ne mutlu ki bizler böyle kahramanların verasetini AK Parti kadroları olarak yaşıyor ve yaşatıyoruz.”



