Pentagon'dan Suriye'deki saldırıya ilişkin açıklama: Üç ölü üç yaralı

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Tedmur'da yaşanan olayda Suriye güvenlik güçlerinden iki personel ile ABD güçlerinden bazı askerlerin yaralandığını, saldırganın ise öldürüldüğünü duyurdu.

İkisi Amerikan askeri üç ölü

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu iki Amerikan askeri ile bir tercümanın öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu bir teröristin düzenlediği, saldırganın öldürüldüğü de belirtildi.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ABD helikopterleri, yaralı askerleri tedavi edilmek üzere El-Tanf üssüne tahliye etmişti. Güvenlik gerekçesiyle Deyrizor-Şam uluslararası karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmış, bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanmıştı.







