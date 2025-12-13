Humus'ta Suriye ve ABD askerlerine ateş açıldı: Yaralılar var

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.