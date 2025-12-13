Humus'ta Suriye ve ABD askerlerine ateş açıldı: Yaralılar var

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Humus'ta Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.
Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.
Yaralılar var
Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.
Süveyde’de dron saldırısı
Suriye resmi haber ajansı SANA, Süveyde’de bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusuna yönelik dron saldırısı yaptığını duyurdu. Saldırının Hikmet el Hecri’ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.
Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.