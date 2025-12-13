Yeni Şafak
Humus'ta Suriye ve ABD askerlerine ateş açıldı: Yaralılar var

16:4913/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
IHA
Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı
Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Humus'ta Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

Yaralılar var

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.

Süveyde’de dron saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA, Süveyde’de bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusuna yönelik dron saldırısı yaptığını duyurdu. Saldırının Hikmet el Hecri’ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.


Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.



