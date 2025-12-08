ABD Suriye için Sezar Yasası'nı kaldırdı

Yeni Şafak
8/12/2025, Pazartesi
ABD Kongresi, Suriye'deki Beşar Esad rejiminin yıkılmasının yıl dönümünde yeni bir karar aldı. ABD yönetimi, Suriye üzerindeki önemli yaptırımları içeren Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırdı.

ABD'den dikkat çeken adım...


Suriye’de halk, Esad diktasının 61 yıllık iktidarına son veren devriminin birinci yılını coşkuyla kutlarken, ABD'den kritik bir karar geldi.


Sezar yasası savunma yasasına dahil edilerek kaldırıldı


ABD Kongresi, Suriye ekonomisi üzerindeki önemli yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın (Caesar Act) kaldırılmasını onayladı.


ABD Kongresi, Sezar Yasası'nın koşulsuz olarak yürürlükten kaldırılmasını, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) nihai versiyonuna dahil ederek resmen onayladı.


Yasanın kaldırılması ne anlama geliyor?


Sezar Yasası'nın yürürlükten kaldırılması, Suriye için yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönüşünün önünü açacak.


Bu gelişme, Mart 2025'te kurulan ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.


Şara Katar'da mesajı vermişti


Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu karardan önce, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda bir konuşma yapmıştı.


"Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye" temalı forumda konuşan Şara, ülkedeki ekonomik toparlanmanın önemine dikkat çekmişti.


Şara, konuşmasında ABD ile Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılması için diplomatik temasların sürdüğünü ve Trump yönetiminin bu konuda destek verdiğini de aktarmıştı.


Sezar yasası nedir?


2019 tarihli Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, aynı zamanda Sezar Yasası olarak da bilinir.


Yasa, Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad da dahil olmak üzere eski Suriye hükümetine Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarından dolayı yaptırım getiren bir Amerika Birleşik Devletleri yasasıdır.




