Suriye yeniden doğdu

Mevduat direnci kredi maliyetini artırıyor

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, politika faizindeki 650 baz puanlık düşüşe rağmen yapılan indirimin mevduat faizine yansımasının sadece 350 baz puanla sınırlı kaldığını belirtti. Akten, mevduat faizindeki direnişin, bankalar üzerinde maliyet baskısı oluşturarak kredi faizlerinin aynı hızda düşmesini engellediğini ifade etti.



