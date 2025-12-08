Suriye yeniden doğdu

Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Mevduat direnci kredi maliyetini artırıyor
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, politika faizindeki 650 baz puanlık düşüşe rağmen yapılan indirimin mevduat faizine yansımasının sadece 350 baz puanla sınırlı kaldığını belirtti. Akten, mevduat faizindeki direnişin, bankalar üzerinde maliyet baskısı oluşturarak kredi faizlerinin aynı hızda düşmesini engellediğini ifade etti.
Bir yılda küllerinden doğdu: Suriye engellere rağmen ayağa kalkıyor
Suriye’de 14 yıl süren iç savaş ve 61 yıllık Baas diktatörlüğüne son veren 8 Aralık devriminin üzerinden 1 yıl geçti. İsrail ve İran’ın parçalama, kaosa sürükleme çabaları başarısız olurken Ahmed Şara liderliğindeki yönetim ülkeyi uluslararası siyasete entegre etmeyi başardı.
Fırtına zirveye esiyor
Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanından galibiyetle döndü. Bordo-mavililer, Muçi'nin 2 golü ile 3 puana ulaşırken liderin arkasından ikinciliğe yerleşti