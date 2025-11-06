Suriye ABD üssüne yönelik iddiaları reddetti

Suriyeli bir hükümet yetkilisi, Reuters haber ajansının ABD'nin Suriye'nin güneyinde bir askeri üste varlık göstereceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

"Reuters'ın ABD'nin Suriye'deki üsleri ile ilgili haberi gerçeği yansıtmıyor."

"ABD, merkezi Şam yönetimiyle doğrudan ilişki kurmaya ve ülkenin birliğini desteklemeye yönelmiş durumda ve her türlü bölünme çağrısını reddediyor."

Geçici yapılarla zorunlu olarak kurulan temasların ve işbirliklerinin, başkent Şam’a taşınmasının planlandığını belirten yetkili, bunun siyasi, askeri ve ekonomik düzeyde ortak koordinasyon temelinde yürütüleceğini ifade etti.