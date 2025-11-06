Suriye ABD üssüne yönelik iddiaları reddetti

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Reuters'ın ABD'nin Suriye'de askeri üste varlık göstereceği haberine yönelik konuştu. İsmi açıklanmayan yetkili, "ABD, merkezi Şam yönetimiyle doğrudan ilişki kurmaya ve ülkenin birliğini desteklemeye yönelmiş durumda ve her türlü bölünme çağrısını reddediyor." ifadelerini kullandı.
Suriyeli bir hükümet yetkilisi, Reuters haber ajansının ABD'nin Suriye'nin güneyinde bir askeri üste varlık göstereceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
Geçici yapılarla zorunlu olarak kurulan temasların ve işbirliklerinin, başkent Şam’a taşınmasının planlandığını belirten yetkili, bunun siyasi, askeri ve ekonomik düzeyde ortak koordinasyon temelinde yürütüleceğini ifade etti.
Reuters'ın bugün yayınladığı haberde, ABD'nin Suriye'nin güneyinde, Şam ile Tel Aviv arasında öngörülen güvenlik anlaşmasını denetlemek amacıyla bir askeri üste varlık göstereceği iddia edildi.