ABD Şara’yı terör listesinden çıkaracak

Reuters’in diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre tasarıda ayrıca, Suriye İçişleri Bakanı Enes el-Hattab’ın da terör listesinden çıkarılması ön görülüyor. Şara, 2014 yılında ABD, İngiltere ve Fransa’nın girişimiyle BMGK tarafından El-Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör listesine alınmıştı. ABD yönetimi, daha sonra Enes el-Hattab ve bazı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderlerinin de listeye alınmasını talep etmişti. Şara ve Hattab’a yönelik yaptırımlar, yurtdışındaki mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı ve silah yasağını kapsıyor. Yaptırımlar, Suriye hükümetinin uluslararası alandaki hareketlerini kısıtlıyor. BMGK’nın tasarıyı ne zaman oylayacağına dair bilgi verilmezken yaptırımların kaldırılması için beş daimi üye ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’in veto hakkı kullanmaması gerekiyor.