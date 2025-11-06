Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
ABD Şara’yı terör listesinden çıkaracak

ABD Şara’yı terör listesinden çıkaracak

04:006/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmed Şara, Donadl Trump.
Ahmed Şara, Donadl Trump.

ABD yönetimi, 10 Kasım Pazartesi günü Washington’ı ziyaret ederek Başkan Donald Trump ile görüşmesi beklenen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması ve terör listesinden çıkarılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) karar tasarısı sundu.

Reuters’in diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre tasarıda ayrıca, Suriye İçişleri Bakanı Enes el-Hattab’ın da terör listesinden çıkarılması ön görülüyor. Şara, 2014 yılında ABD, İngiltere ve Fransa’nın girişimiyle BMGK tarafından El-Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör listesine alınmıştı. ABD yönetimi, daha sonra Enes el-Hattab ve bazı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderlerinin de listeye alınmasını talep etmişti. Şara ve Hattab’a yönelik yaptırımlar, yurtdışındaki mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı ve silah yasağını kapsıyor. Yaptırımlar, Suriye hükümetinin uluslararası alandaki hareketlerini kısıtlıyor. BMGK’nın tasarıyı ne zaman oylayacağına dair bilgi verilmezken yaptırımların kaldırılması için beş daimi üye ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’in veto hakkı kullanmaması gerekiyor.



#abd
#Donald Trump
#Ahmed Şara
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum