Mamdani'nin seçim zaferi sonrası Trump: New York'ta egemenliğimizi kaybettik

ABD'de Demokrat aday Zohran Mamdani yapılan seçimin sonucunda New York Belediye Başkanı seçildi.

Ülkenin en büyük şehrinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim olan Mamdani'nin seçim zaferine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.

"New York'ta egemenliğimizi kaybettik"

Seçim süreci boyunca Mamdani karşıtlığıyla bilinen Trump, bu tavrını sürdürmeye devam etti.

Yenilgiyi açık açık kabul eden Trump, 5 Kasım 2024'te yapılan seçimlerle hükümeti geri aldıklarını ve egemenliklerini yeniden tesis ettiklerini ifade ederek, "Dün gece New York'ta egemenliğimizi biraz kaybettik ama halledeceğiz, endişelenmeyin." Mamdani'yi hedef aldı.

"Amerikalılar ’komünizm ve sağduyu’ arasında seçim yapmak zorunda"

Trump, dün geceki seçim sonuçlarının ardından iki parti arasındaki farkın daha net olduğunu belirterek, "Amerikalılar ’komünizm ve sağduyu’ arasında seçim yapmak zorunda. Rakiplerimiz ekonomik bir kabus sunarken, biz ekonomik bir başarı sunuyoruz. Onlar Amerika’yı son sıraya koyarken, biz Amerika’yı ilk sıraya koyuyoruz" dedi.

Mamdani’nin "komünist" olduğunu öne süren Trump, "Sosyalisti atladık ve yerine bir komünisti yerleştirdik" ifadelerini kullandı. Trump, Mamdani’nin zaferi nedeniyle New Yorkluların "komünizmden" kaçacaklarını belirterek, "Umarım New York için iyi sonuçlanır" dedi.

Mamdani, "komünist" olduğunu reddediyor ve kendisini "demokratik sosyalizm" ile özdeşleştiriyor. Söz konusu ideolojinin net bir tanımı yok, ancak esasen şirketlere değil, işçilere ses vermek anlamına geliyor. Mamdani, genişletilmiş sosyal programların masraflarını karşılamak için milyonerlere vergi uygulayacağına söz vermişti.







