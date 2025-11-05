New York'ta seçimlerin galibi Mamdani

ABD’nin New York Şehri’nde yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerini Uganda doğumlu Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı.
New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani,
AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sini alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.
Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki
oyların yüzde 83’ü sayıldı.
AP’nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık
aldığı oy yüzde
, Cumhuriyetçi Parti adayı
ise
yüzde 7,3 oranında oy aldı
.
34 yaşındaki Mamdani, "
New York Kenti’nin ilk Müslüman belediye başkanı
" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.
New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57’sini alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı
Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 42,5’te kaldı.
Virginia’daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,1’ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.
Zohran Kwame Mamdani, 1991 yılında Uganda’nın Kampala kentinde, Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Annesi film yönetmeni Mira Nair, babası siyaset bilimci Mahmood Mamdani’dir. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmış ve eğitimini New York’ta tamamlamıştır.
Mamdani, Demokrat Parti bünyesinde faaliyet gösteren bir siyasetçidir ve 2021 yılından bu yana New York Eyalet Meclisi’nin 36. seçim bölgesini (Queens) temsil etmektedir. Demokratik Sosyalistler Amerika (DSA) üyesi olan Mamdani,
,
ve
toplu taşımada kamusal erişim
gibi
üzerine çalışmaktadır.
Ayrıca Mamdani, ABD siyasetinde
Filistin’e açık destek veren isimler arasında yer almaktadır. İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonları eleştiren Mamdani, bu durumu “insani bir kriz” olarak nitelendirmiştir. ABD’nin İsrail’e sağladığı koşulsuz desteğe karşı çıkarak, bölgede ateşkes ve insani yardım erişiminin sağlanması çağrısında bulunmuştur.
New York’ta düzenlenen “Ceasefire Now (Ateşkes Şimdi)” etkinliklerine katılmış ve Filistin yanlısı barış çağrılarını kamuoyunda açık biçimde dile getirmiştir.