New York'ta seçimlerin galibi Mamdani

Mamdani, Demokrat Parti bünyesinde faaliyet gösteren bir siyasetçidir ve 2021 yılından bu yana New York Eyalet Meclisi’nin 36. seçim bölgesini (Queens) temsil etmektedir. Demokratik Sosyalistler Amerika (DSA) üyesi olan Mamdani,

barınma hakkı

,

kira denetimi

ve

toplu taşımada kamusal erişim

gibi

sosyal politikalar