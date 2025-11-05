ABD Doğu Pasifik'te bir tekneyi vurdu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini bildirdi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğünü kaydeden Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir grup için faaliyet gösterdiğini belirtti.