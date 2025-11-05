Yeni Şafak
ABD eski Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi 'Avrupalılaşmadığı için' eleştirdi: Onları ikna edemedik

00:405/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
ABD eski Dışişleri Bakanı Pompeo.
ABD eski Dışişleri Bakanı Pompeo.

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen bir ekonomi forumunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'Avrupalılaşmamasını' eleştirdi. Ankara'nın hem ABD hem de Rusya ile ilişkileri olduğunu belirten Pompeo, "Bir yandan NATO üyesi olup bir yandan Rus silahlarına sahip olamayacaklarına ikna edemedik" diye konuştu. Pompeo, Ada'daki çözümün de Türkiye tarafından engellendiğini öne sürdü.

Orta Doğu’da kendi çıkarlarına uygun bir düzen kurma çabası içinde olan ABD, bu kez de Kıbrıs meselesi üzerinden Türkiye'yi hedefe koydu.

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen bir ekonomi forumunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'Avrupalılaşmamasını' eleştirdi.

Rum'un sözcüsü gibi: Türkiye çözüm istemiyor

Kıbrıs'taki sorundan dem vuran Pompeo, sorunun kolayca çözülemeyeceğini belirtip,
"Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs’ta çözüm bulmaktan yana, ama Türk liderliği aynı arzuyu paylaşmıyor"
ifadelerini kullandı.

"Batı ile ilişkileri karmaşık"

Türkiye'nin hem Washington hem de Moskova ile ilişkileri olduğunu belirten Pompeo,
"Bir yandan NATO üyesi olup bir yandan Rus silahlarına sahip olamayacaklarına ikna edemedik."
diye konuştu.
Pompeo, Türkiye'nin hâlâ Türk silahlarına sahip olduğundan dert yanıp,
"Umarım Türkiye bir gün daha Avrupalı bir ülke olabilir."
dedi.


