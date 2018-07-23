Dünya Pompeo, İran yönetimini mafyayaya benzetti
AMERİKA

Pompeo, İran yönetimini 'mafyayaya' benzetti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo
ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, California eyaletindeki Ronald Reagan Kütüphanesi ve Halkla İlişkiler Merkezi'nde "İranlıların sesine destek" başlıklı bir panelde ABD'de yaşayan İranlılara hitap etti.

İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediğini ifade eden Pompeo, "Trump yönetimi İran halkı için sizinle aynı rüyayı görüyor. Bizim çabalarımız, tanrının yardımı ile o günler gelecek." şeklinde konuştu.

İran rejiminin, İran Devrimi ideallerini bölgeye gerekirse güç kullanarak yaymak istediğini iddia eden Pompeo, rejimin 40 yıldır İran'ın siyasi, diplomatik ve ekonomik unsurlarını bu amaca adadığını söyledi.

Pompeo, "İran rejiminin İran halkı için bir kabus olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İran'ın üst düzey yetkililerine "yolsuzluk" suçlaması

İran halkının üçte birinin fakirlik sınırının altında yaşadığını anlatan Pompeo, "Nükleer anlaşma sürecinde, İran'ın artırdığı petrol gelirleri İran halkına gidebilirdi. Bunun yerine teröristlere, diktatörlere ve vekalet milislerine gitti." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın üst düzey yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlayan Pompeo, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'nin, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney sayesinde kamu ihalelerinde yolsuzluk yaparak elde ettiği sermayenin en az 300 milyon dolar değerinde olduğunu iddia etti.

  • Pompeo, "Çoğu kişi bilmez ama Ayetullah Hamaney'in, Setad adı altında kendi şahsına ait 95 milyar doları bulan kayıtdışı yatırım fonu var. Bu varlık vergilendirilmiyor." dedi.

İran'daki birçok yetkilinin bu yolsuzluklara karıştığını öne süren Pompeo, "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer birşey tarafından yönetildiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

"İran'ın ham petrol ihracatı sıfıra inecek"

Pompeo, İran'ın Almanya, Fransa ve İngiltere'yi nükleer anlaşmada tutmaya çalışırken diğer taraftan gizlice Avrupa'da terör saldırıları planladığını iddia etti.

ABD yönetiminin İran rejimine maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini ifade eden Pompeo, İran yönetiminden somut adımlar geldiği takdirde Washington'un bu ülkeyle masaya oturabileceğini ifade etti.

  • Özellikle de İran'ın enerji ve bankacılık sektörüne baskı uygulamaya devam edeceklerini belirten Pompeo, "Hedefimiz, İran'dan ham petrol ithal eden ülkelerle çalışıp 4 Kasım'a kadar İran'dan ham petrol ithalatlarını sıfıra kadar indirmektir." dedi.

Pompeo'nun konuşması sırasında, bir grup salonda ABD yönetiminin ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenlerin yargılamaları süresince çocuklarının alınarak bir kampa yerleştirilmesini protesto etti.

Protestocu grup salondan çıkarılırken, salondaki katılımcılar Pompeo'ya destek sloganları attı.

Yaşanan kısa süreli protestonun ardından Pompeo, "Keşke İran'da da bu kadar ifade özgürlüğü olsaydı." diye konuştu.

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