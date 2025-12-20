İstanbul'da Gazze diplomasisi: MİT Başkanı Kalın HAMAS heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması ve insani yardımların artırılması ele alındı.
Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verildi, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.