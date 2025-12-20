Yeni Şafak
İstanbul'da Gazze diplomasisi: MİT Başkanı Kalın HAMAS heyeti ile görüştü

İstanbul'da Gazze diplomasisi: MİT Başkanı Kalın HAMAS heyeti ile görüştü

20/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
MİT Başkanı Kalın, HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ile görüştü.
MİT Başkanı Kalın, HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ile görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ve insani yardımların artırılması ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi.

"Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında yapılan görüşmede, HAMAS heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi verdi. Garantör ülke olarak Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde duruldu. Bununla birlikte İsrail’in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.
İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verildi, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

Yapılan görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kalındı.


