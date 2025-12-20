İstanbul'da Gazze diplomasisi: MİT Başkanı Kalın HAMAS heyeti ile görüştü

"Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında yapılan görüşmede, HAMAS heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi verdi. Garantör ülke olarak Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde duruldu. Bununla birlikte İsrail’in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.