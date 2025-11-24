Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MİT Başkanı Kalın'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

MİT Başkanı Kalın'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

10:0524/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
MİT Başkanı İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Kalın mesajında, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Öğretmenler Günü mesajında Türkiye'nin yarınlarını ilim, irfan ve adanmışlıkla inşa eden, gençlerin kalplerini sevgi ve özveriyle dolduran değerli öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü tebrik eden Kalın, bir kalemi eline alıp bir yüreğe dokunan, bir fikri yeşerten her öğretmenin milletin hafızasını, vicdanını ve umudunu şekillendirdiğini vurguladı.


Öğretmenlerin rehberliğinin geleceğe uzanan yolda gençler için her zaman güvenilir bir pusula olduğunu aktaran Kalın, "Bu duygularla Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



#İbrahim Kalın
#24 Kasım Öğretmenler Günü
#MİT Başkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TCDD işçi alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet Demiryolları 780 sürekli işçi kura tarihi açıklandı