Bakan Uraloğlu'ndan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Bakan Uraloğlu, mesajında, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz, bilgiyi, değeri ve sorumluluğu gençlerimize aktaran en güçlü rehberlerimizdir. Onların emeği ve gayretleriyle büyüyen nesiller, Türkiye'nin güçlü yürüyüşüne katkı sunmaktadır. Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık ve başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.