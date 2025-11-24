Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Uraloğlu'ndan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Bakan Uraloğlu'ndan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

09:4524/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bakan Uraloğlu'ndan "24 Kasım Öğretmenler Günü" için bir mesaj paylaştı
Bakan Uraloğlu'ndan "24 Kasım Öğretmenler Günü" için bir mesaj paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz bilgiyi, değeri ve sorumluluğu gençlerimize aktaran en güçlü rehberlerimizdir." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yap 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.


Bakan Uraloğlu, mesajında, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz, bilgiyi, değeri ve sorumluluğu gençlerimize aktaran en güçlü rehberlerimizdir. Onların emeği ve gayretleriyle büyüyen nesiller, Türkiye'nin güçlü yürüyüşüne katkı sunmaktadır. Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık ve başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.




#Abdulkadir Uraloğlu
#Öğretmenler Günü
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit ödemesi ne zaman başlar? 500 bin TOKİ sosyal konutları peşinatı ne kadar?