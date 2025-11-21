"Bu kavşakla Bursa Turanköy Kavşağı'ndan Eskişehir il sınırına kadar uzanan tam 106 kilometrelik güzergahımızda artık tek bir sinyalizasyonlu kavşak kalmamıştır. 106 kilometrelik bu hat tamamen yüksek standartlı hızlı, konforlu, kesintisiz bir yol haline gelmiştir. Bir nevi otoyol standartlarına yükseltilmiştir. İnegöl'ümüzün sanayici, çiftçisi, esnafı artık ürünlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik şekilde limanlara, iç piyasaya ve ihracat kapılarına ulaştırabilecek. Bu yol aynı zamanda Ankara'dan, İç Anadolu’dan, Doğu’dan gelen misafirlerimizi, turistlerimizi, iş insanlarımızı, İnegöl'ümüze ve Yeşil Bursa'mıza kesintisiz bir şekilde bağlayacaktır. Biz size üretin, büyüyün, ihracat rekorları kırın diyoruz, siz de bunu fazlasıyla yapıyorsunuz çok şükür. Biz de sözümüzü tutuyoruz. Siz üretmeye devam edin, biz yolunuzu açmaya devam edeceğiz diyoruz ve bunu da hayata geçiriyoruz. İnegöl Giriş Kavşağı işte bu sözün tam da karşılığı yapılmış olan bir nişanedir”