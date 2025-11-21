Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni’nde konuştu. Bursa'ya iki büyük müjdeyle geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı'nın açılışının akabinde Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları'nın da temelini atacaklarını belirtti.
İnegöl'ün giriş kapısında, Türkiye'nin doğudan batıya uzanan en önemli koridorlarından birini daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu hâle getirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Biliyorsunuz yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir. Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Karayolu taşımacılığı da aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmez ulaşım modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Karayolları; gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurtiçi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenmektedir."
'77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık'
Bu gerçeğin bilinciyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 23 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu,
"Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, yol ağımızı yaklaşık 5 kat arttırıp 29 bin 947 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık."
dedi.
Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 796 kilometreye yükselttiklerini de kaydeden Uraloğlu,
"BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 31 bin 527 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 811 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 833 kilometreye ulaştırdık."
şeklinde konuştu.
'İnegöl giriş kavşağının toplam uzunluğu 1,1 kilometre'
Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolu’nun, bölgedeki ulaşım ağının kilit güzergahlarından biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnegöl Giriş Kavşağımızı 152 metre uzunluğunda altı açıklıklı farklı seviyeli köprülü kavşak olarak inşa ettik, tasarladık. Bağlantı yollarıyla birlikte 1,1 kilometre uzunluğundaki projemiz Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolu'nun en kritik noktasında yükseldi. İnegöl'ümüzün girişinde her gün ortalama gidiş dönüş yaklaşık 60 bin araç giriş çıkış yapıyor ve bunların neredeyse beşte biri yani 10 binin üzerindeki ağır taşıt trafiğine sahip. İşte tam bu yoğunlukta vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda İnegöl mobilyasını dünyaya ulaştıran TIR’larımızı, firmalarımızı, kamyonlarımızı kesintisiz akışa kavuşturmak için bu kavşağı inşa ettik. İnegöl Giriş Kavşağı, artık şehir merkezine giriş çıkış yapan araçlarımızla, transit geçen ağır taşıtlarımızı birbirinden tamamen ayırmış durumda. Trafik yoğunluğunu azaltarak, daha akıcı bir akış sağlamış olduk bu vesileyle."
'Yıllık 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlayacağız'
İnegöl Giriş Kavşağı ile hem zamandan hem de akaryakıttan tasarruf sağlanacağını söyleyen Bakan Uraloğlu,
“Zamandan yıllık 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Gerçekten bu rakamları, sadece bir rakam olarak değerlendirmeyelim. Bakın buraya yaptığımız yatırımı 1 yıldan daha az sürede ülkemize kazandırmış oluyoruz. Ne kadar doğru iş yaptığımızın belgesidir verdiğim rakamlar. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da yıllık olarak tam 308 ton azaltarak, hem doğamızı koruyarak hem de temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış olduk Yeşil Bursa'mız için”
ifadelerini kullandı.
"106 kilometrelik güzergahta sinyalize kavşak kalmadı"
Bakan Uraloğlu, projeyle trafik akışının rahatlatıldığını, yolun yatay ve düşey standardıyla ulaşım güvenliğinin artırıldığını vurgulayarak,
"Bu kavşakla Bursa Turanköy Kavşağı'ndan Eskişehir il sınırına kadar uzanan tam 106 kilometrelik güzergahımızda artık tek bir sinyalizasyonlu kavşak kalmamıştır. 106 kilometrelik bu hat tamamen yüksek standartlı hızlı, konforlu, kesintisiz bir yol haline gelmiştir. Bir nevi otoyol standartlarına yükseltilmiştir. İnegöl'ümüzün sanayici, çiftçisi, esnafı artık ürünlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik şekilde limanlara, iç piyasaya ve ihracat kapılarına ulaştırabilecek. Bu yol aynı zamanda Ankara'dan, İç Anadolu’dan, Doğu’dan gelen misafirlerimizi, turistlerimizi, iş insanlarımızı, İnegöl'ümüze ve Yeşil Bursa'mıza kesintisiz bir şekilde bağlayacaktır. Biz size üretin, büyüyün, ihracat rekorları kırın diyoruz, siz de bunu fazlasıyla yapıyorsunuz çok şükür. Biz de sözümüzü tutuyoruz. Siz üretmeye devam edin, biz yolunuzu açmaya devam edeceğiz diyoruz ve bunu da hayata geçiriyoruz. İnegöl Giriş Kavşağı işte bu sözün tam da karşılığı yapılmış olan bir nişanedir”
diye konuştu.
"2026 yılında Bursa'ya YHT ile seyahat edeceğiz"
"2026 yılında Bursa'ya YHT ile seyahat edeceğiz"
Temeli atılacak Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları’nın ise Bursa Şehir Hastanesi ve Yüksek Hızlı Tren Garına erişim imkanı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu,
“Biz inşallah önümüzdeki yıl Bursa'mıza Yüksek Hızlı Trenle seyahat edeceğiz. Yani 2026 yılında biz Bursa'ya yaptığımız gezilerden bir tanesini, inşallah Ankara'dan, İstanbul'dan hızlı trenle yapmış olacağız. Projeyi yakından takip ediyoruz. Hani, ‘Nazar etme ne olur, çalış senin de olur’ diyoruz ya. Onun için hani bazı muhalif kardeşlerimiz de onların haklı eleştirileri başımızın üzerinde yeri vardır ama bu anlamda onların da eleştirdiği o konuları biz inşallah hayata geçirmiş olacağız”
dedi.
