Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Bakan Uraloğlu: 2028'de iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz

Bakan Uraloğlu: 2028'de iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz

13:5723/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Bakan Uraloğlu: Toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz.
Bakan Uraloğlu: Toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı kapsamında, 2028 yılında demir yollarındaki iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demir yolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının hızla devam ettiğini belirterek,
"Ülkemizin ulusal demir yolu ağı üzerinde 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattı bulunuyor" dedi.

Yapımı devam eden iltisak hatları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Filyos, Adapazarı Karasu, Afyonkarahisar İscehisar, Polatlı ve Ticaret Odası OSB, Çukurova, Dörtyol-Hassa Tüneli ve Demir Yolu 1'inci Etap, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB, İncesu OSB ve Havza OSB iltisak hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.

"331 ADET İLTİSAK HATTIMIZ OLACAK"

Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan 17 kilometrelik 8 iltisak hattı bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 82,4 kilometrelik 10 projenin tamamlandığını, 189,4 kilometrelik 17 hat için proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Mevcut hatlarımızla birlikte yapımı devam eden ve etüt edilen tüm hatlarımız tamamlandığında 885,1 kilometre uzunluğunda 331 adet iltisak hattımız olacak. 12'nci Kalkınma Planı kapsamında ise 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İltisak hatları ile taşımacılığa da değinen Bakan Uraloğlu, "Bu hatlar üzerinden gerçekleştirilen taşımalar, tüm demir yolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 46,9'unu oluşturuyor. Ocak-ekim döneminde iltisak hatları ile 9,8 milyon ton yük taşıdık" açıklamasında bulundu.

#Abdulkadir Uraloğlu
#Türkiye
#Tren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu? 21 bin 20 TOKİ evleri İzmir’de hangi ilçede var?