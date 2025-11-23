Bakan Uraloğlu: 2028'de iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demir yolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının hızla devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin ulusal demir yolu ağı üzerinde 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattı bulunuyor" dedi.

Yapımı devam eden iltisak hatları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Filyos, Adapazarı Karasu, Afyonkarahisar İscehisar, Polatlı ve Ticaret Odası OSB, Çukurova, Dörtyol-Hassa Tüneli ve Demir Yolu 1'inci Etap, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB, İncesu OSB ve Havza OSB iltisak hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.

"331 ADET İLTİSAK HATTIMIZ OLACAK"

Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan 17 kilometrelik 8 iltisak hattı bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 82,4 kilometrelik 10 projenin tamamlandığını, 189,4 kilometrelik 17 hat için proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Mevcut hatlarımızla birlikte yapımı devam eden ve etüt edilen tüm hatlarımız tamamlandığında 885,1 kilometre uzunluğunda 331 adet iltisak hattımız olacak. 12'nci Kalkınma Planı kapsamında ise 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.