Bakan Bolat'tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı: Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır

"Hayatta olan öğretmenlerimize sevdikleriyle beraber hayırlı, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum. Rabbim, ilim ve hikmet yolunda gayret gösteren, evlatlarımıza ışık olan tüm öğretmenlerimizin emeklerini zayi etmesin, gönüllerine güç, sabır ve feraset ihsan eylesin. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."