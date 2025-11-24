Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Bolat'tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı: Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır

Bakan Bolat'tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı: Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır

09:2724/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Geleceğin teminatı olan evlatları ilim, irfan ve güzel ahlakla yoğuran, sabır, merhamet ve fedakarlıkla nesiller inşa eden tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularla tebrik ettiğini bildiren Bolat,
"Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır. Onlar sayesinde nesillerimiz değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, ufku geniş bireyler olarak yetişmektedir."
değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmet ve şükranla yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatta olan öğretmenlerimize sevdikleriyle beraber hayırlı, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum. Rabbim, ilim ve hikmet yolunda gayret gösteren, evlatlarımıza ışık olan tüm öğretmenlerimizin emeklerini zayi etmesin, gönüllerine güç, sabır ve feraset ihsan eylesin. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."


#24 Kasım Öğretmenler Günü
#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed’in aralık ayı faiz kararı beklentisi altın fiyatlarını aşağı çekti: Altın tekrar yükselecek mi?