Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni anlattı: 'Lider olarak doğmuş bir evlattı, bütün öğretmenler onun için aynı görüşteydi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesindeki sanat tarihi öğretmeni Semra Acar, Erdoğan'ın okulunda iz bırakan ve başarılarıyla ön plana çıkan bir öğrenci olduğunu, o yıllarda da lider özelliklerinin görülebildiğini söyledi. Acar, "Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın görüşü bu şekildeydi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'ndan 1965'te, Fatih'teki bugün adını taşıyan Anadolu imam hatip lisesinden 1973'te mezun oldu.
O dönemki adı İstanbul İmam Hatip Lisesi olan okulda, Erdoğan'ın sanat tarihi öğretmeni Semra Acar'dı.
Şu an 82 yaşında olan Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı.
"Bölüşmeyi ve paylaşmayı pekiştirdik"
Acar, 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki görevine başladığında başı açık olduğu için buradaki öğretmenlerce yadırgandığını ancak kısa sürede meslektaşlarıyla kaynaştığını ve okulda sevildiğini söyledi.
Merve ve Ravza Kavakcı'nın annesi Gülhan Kavakcı'nın da aynı yıllarda okulda Almanca öğretmeni olduğunu belirten Acar, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde çok güzel günler geçirdiğinin altını çizdi.
Türkiye'nin hemen her ilinden çoğu yatılı öğrencisi bulunan okulun imkanlarının o dönem kısıtlı olduğunu ve bazı ihtiyaçların öğretmenlerce karşılandığını dile getiren Acar, buna rağmen İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin belirli standardı olan okullar arasında yer aldığını kaydetti.
"Hayalimin ötesindeki şeyleri yaptı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenciliği
Acar, çoğu öğrenci gibi lisede yatılı okuyan Erdoğan'ın başarılı ve farklı özelliklere sahip, okulunda iz bırakan bir öğrenci olduğunu dile getirdi.
Erdoğan'ın okulda kendisinin mümessili olduğunu ve birçok ortak çalışmaya imza attıklarını söyleyen Acar, imam hatip okullarından iyi insanların yetiştiğini, hemen hepsinin bir hedef ve vizyon ortaya koyduğunu belirtti.
"Lider olarak doğmuş bir evlattır"
Erdoğan'ın liderlik özelliğinin o yıllarda da görülebildiğinin altını çizen Acar, şunları kaydetti:
Öğretmeni olmaktan gurur ve mutluluk duyuyor
Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve konuşmalarını sürekli takip ettiğini, onun için sürekli fetih duası okuduğunu söyleyerek, Erdoğan'ın öğretmeni olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.
Semra Acar hakkında
Öğrenciliğinden ve öğretmenlik yaptığı diğer okullardan da bahseden Semra Acar, 1943 yılında Ankara'da subay çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve Türkiye'nin ilk özel okullarından birinde eğitim gördüğünü söyledi.
Lise hayatına TED Koleji'nde başladığını ancak babasının tayini dolayısıyla lise öğrenimini Kars'ta tamamladığını aktaran Acar, üniversite sınavında aldığı puanla hukuk fakültesine girebilecekken sanat tarihine olan ilgisi dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne kayıt yaptırdığını vurguladı.
Acar, iyi, güzel ve doğru kavramlarıyla tabir ettiği sanata zaafının bulunduğunu, çocuk yaşlarında camilere ve sanat eserlerine yakınlık duyduğunu ve keyifle gezdiği müzelerin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.
İlk atamasının Samsun 19 Mayıs Lisesi'ne yapıldığını, Samsun'a gidip gelmekte zorlanacağı için babasının uyarısını dikkate alarak kaydını Eskişehir Atatürk Lisesi'ne taşıdığını anlatan Acar, burada 85-90 kişilik sınıflarda iki sene öğretmenlik yaptığını, ardından 1970 yılında eşinin işi dolayısıyla İstanbul'a geldiğini kaydetti.