MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları için son saatler: 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet ve Personel MEB sorgulama ekranı

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 2025 sözleşmeli öğretmen ataması, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacak. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların yayınlanacağı tarih ve saat, yüz binlerce öğretmen adayının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Adaylar, atama sonuçlarını personel.meb.gov.tr ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ardından 19 Ocak 2026’da görevlerine başlayacak. Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, okul öncesi ve din kültürü alanlarının en yüksek kontenjanı aldığı atama, aynı zamanda KPSS + mülakat sisteminin uygulandığı son öğretmen alımı olmasıyla da dikkat çekiyor.
Türkiye’de binlerce öğretmen adayının merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih döneminin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi resmi olarak duyurdu. Atamaların Öğretmenler Günü’ne denk gelen 24 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanacak.
Adaylar sonuçlara hem MEB Personel Genel Müdürlüğü üzerinden hem de e-Devlet aracılığıyla ulaşabilecek. Bu yıl yapılacak atama, aynı zamanda KPSS + sözlü sınav sürecinin uygulandığı son sözleşmeli öğretmen alımı olacak.
Atama sonuçları 24 Kasım’da açıklanacak
MEB’in takvimine göre 17–21 Kasım tarihleri arasında alınan tercih başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bakanlık, sonuçların 24 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını ve atama törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağını bildirdi.
Adaylar sonuçlara şu kanallardan ulaşabilecek:
*personel.meb.gov.tr
*e-Devlet Kapısı
Sonuçlar bilgisayar ortamında gerçekleştirilen kura işlemi tamamlandıktan hemen sonra erişime açılacak.
Göreve başlama tarihi 19 Ocak 2026
Ataması yapılan öğretmenler için süreç, sonuçların açıklanmasıyla sınırlı değil. Tüm adaylar için: Güvenlik soruşturması, Arşiv araştırması işlemleri Bakanlık tarafından başlatılacak. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından öğretmenler, 19 Ocak 2026 itibarıyla görev yerlerinde derse başlayacak.
Valiliklerde oluşturulan değerlendirme komisyonları, adayların göreve uygunluğunu inceleyecek ve tebligatlar adayların tercih döneminde beyan ettikleri adreslere gönderilecek.
Atamada en yüksek kontenjan hangi branşlara verildi?
2025 sözleşmeli öğretmen atama planlamasında en fazla ihtiyaç duyulan alanlar açıklandı. Buna göre en yüksek kontenjanlar:
Sınıf Öğretmenliği: 4.378
Özel Eğitim Öğretmenliği: 3.087
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.802
Okul Öncesi Öğretmenliği: 1.321
İngilizce: 757
Kontenjan dağılımının özellikle özel eğitim, temel eğitim ve kırsal bölgelerde öğretmen temininde güçlük çekilen alanlara göre şekillendiği belirtildi.
Öğretmen kadrosu 1 milyon 49 bini aşacak
MEB verilerine göre hâlihazırda resmi eğitim kurumlarında 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor. 24 Kasım’da yapılacak 15 bin yeni atamayla beraber toplam sayı 1 milyon 49 bin 564 öğretmene ulaşacak.
Bakanlık, öğretmen kadrosunun yaş ortalamasının 40’ın altında olduğunu, bunun da eğitim sisteminin önümüzdeki 20-25 yıllık süreçte istikrarı destekleyen önemli bir faktör olduğunu vurguladı.
Bu Atama neden önemli? KPSS + mülakat dönemi sona eriyor
MEB, bu 15 bin kişilik alımın “mülakatlı son atama” olduğunu açıkladı. Bundan sonra öğretmen istihdamı: Millî Eğitim Akademisi Akademi mezuniyetine bağlı tek tip ölçme-değerlendirme sistemi üzerinden yapılacak.
Bu nedenle 24 Kasım’da açıklanacak olan atama, öğretmen istihdam politikalarında bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Sözlü sınav başarı puanı nasıl hesaplandı?
Atamalar tamamen elektronik ortamda, şeffaf bir sistemle yapılacak. Puan hesaplama şu şekilde gerçekleştirildi:
KPSS puanının %50’si,
Sözlü sınav puanının %50’si,
Toplanarak sözlü sınav başarı puanı belirlendi.
Eşitlik durumunda ise sırasıyla:
KPSS puanı yüksek olan
Diploma notu yüksek olan
Mezuniyet tarihi daha eski olan
Hâlâ eşitse bilgisayar kurası devreye girecek.
2003-2025 arası 836 bin öğretmen atandı
Bakanlık verilerine göre son 22 yılda Türkiye’nin eğitim sistemine 836 bin 351 öğretmen kazandırıldı. Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun %80’inden fazlasının son 20 yılda atandığını gösteriyor. Bakanlık, istihdam politikasının: veri analizi, alan bazlı ihtiyaç belirleme, şeffaf kontenjan planlaması, uzun vadeli projeksiyonlar
üzerine kurulu olduğunu vurguladı.
KPSS aday sayıları yanlış algıları gideriyor
2024 KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna 466 bin 910 aday katıldı. Ancak MEB, bu adayların tamamının öğretmen adayı olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayarak “atanamayan öğretmen” söyleminin manipülatif olduğunu belirtti.
Pek çok bölümün öğretmenliğin dışında da istihdam alanına sahip olduğu hatırlatıldı.
Sonuçların açıklanmasına saatler kaldı
Öğretmen adayları için kritik gün olan 24 Kasım yaklaşırken gözler MEB’den gelecek resmi duyuruda. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte: Branş bazlı atamalar,
Şehir bazlı atama dağılımları, En düşük ve en yüksek puanlarla kapatan iller
de netleşmiş olacak.