MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları için son saatler: 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet ve Personel MEB sorgulama ekranı

Öğretmen kadrosu 1 milyon 49 bini aşacak

MEB verilerine göre hâlihazırda resmi eğitim kurumlarında 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor. 24 Kasım’da yapılacak 15 bin yeni atamayla beraber toplam sayı 1 milyon 49 bin 564 öğretmene ulaşacak.





Bakanlık, öğretmen kadrosunun yaş ortalamasının 40’ın altında olduğunu, bunun da eğitim sisteminin önümüzdeki 20-25 yıllık süreçte istikrarı destekleyen önemli bir faktör olduğunu vurguladı.