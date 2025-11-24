Gönüllere dokunan öğretmenler

24 Kasım Öğretmenler Günü, yalnızca bir kutlama değil; çocukların hayatına yön veren eğitimcilerin görünmeyen emeğini hatırlatan anlamlı bir gün. Üsküdar Validebağ Fen Lisesi’nde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Berrin Guida, bu emeği sınıfların ötesine taşıyan “Empati Günleri” projesiyle dikkat çekiyor. Yedinci yılını dolduran Guida, öğrencilerine akademik bilginin yanında farklılıkları tanıma, merhamet ve insanı anlama kültürünü aşılıyor. 24 Kasım’ın ruhunu derinleştiren bir diğer isim ise görme engelli öğretmen Murat Yıldız; sabır ve azimle sürdürdüğü mesleğiyle öğretmenliğin adanmışlık gerektiren yönünü temsil ediyor.

FARKLILIKLARI ZENGİNLİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Öğrencilerine yalnızca dini bilgi değil, insanı tanımaya yönelik bir bakış kazandırmayı hedefleyen Berrin Guida, derslerinde farklılıkların toplumsal zenginlik olduğunu vurguluyor. “Empati Günleri” kapsamında öğrencilerini, Üsküdar’daki özel okullarda eğitim gören engelli akranlarıyla buluşturan Guida, gençlerin engelli bireylerle kurdukları temas sayesinde gerçek bir farkındalık kazandığını belirtiyor.

Öğretmenliği “Her yıl yeniden doğmak” olarak tanımlayan Guida, 30 farklı duygu ve düşünceye aynı sınıfta hitap etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu söylüyor. Buna rağmen gençlerle birlikte çalışmanın kendisine umut ve tazelik verdiğini dile getiriyor.

AZİMLE ÖĞRETEN BİR EĞİTİMCİ

Eyüp Sultan Güzeltepe Ortaokulu öğretmeni Murat Yıldız, görme engeline rağmen mesleğini büyük bir adanmışlıkla sürdürüyor. Yıldız, derslerin yanı sıra öğrencileri sportif faaliyetlerden zekâ oyunlarına, geleneksel Türk oyunlarından bakanlık ve kaymakamlık projelerine kadar birçok etkinliğe dahil ediyor. Yıldız bir fidan gibi yetiştirdiği çocukların kök salıp meyve vermesinin, hem motivasyonunu güçlendirdiğini hem de engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmalarının önemini pekiştirdiğini ifade ediyor.







