YÖK'ten öğrenci affı müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenler için yasal bir düzenlemenin hazırlanarak Meclis’e sunulacağını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtlayan Özvar, Türkiye'de örgün eğitimde 3 milyon 773 bin, açık öğretimde ise 2 milyon 700 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 475 bin lisans öğrencisinin olduğunu ve OECD ortalamasının yakalandığını söyledi. Özvar, 324 binini yüksek lisansta, 93 bininin doktora olmak üzere lisansüstü eğitimde 429 bin öğrencinin olduğunu aktardı.

MECLİS'E SUNULACAK

Üniversite öğrenci affıyla alakalı çalışmaların sürdüğünü kaydeden Özvar, “Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı bir düzenlemeyi şu anda Meclisimize sunmak üzereyiz” dedi. Öğretim üyelerinin emeklilik yaşına ilişkin Özvar, “Bununla da alakalı bir düzenleme yapıyoruz. Emeklilik yaşının 72'ye kadar çıkarılabileceğini Yükseköğretim Kurulu olarak düşünüyoruz. 72 yaşından da 75 yaşına kadar üniversiteler ile öğretim üyesi arasında hususi bir sözleşmeyle 75'e kadar da uzatılabileceği kanaatini taşıyoruz. Bundan sonrası, Meclisimizin vereceği kararla şekillenecektir” diye konuştu.

İKİ ÜNİVERSİTE LİSTEDE

Türk üniversitelerinin sıralamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özvar, “İki önemli sıralama kuruluşu var; bunlardan biri QS, diğeri de Times, bu en fazla mütedavil olanlar. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'den 6 üniversite ilk 500'de yer aldı. Bunlardan 2 tanesi bu sene ilk defa ilk 350 içerisine girmeyi başardı; biri ODTÜ, diğeri ise İstanbul Teknik Üniversitesi” dedi.







