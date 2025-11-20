İstanbul’dan Van’a uzanan gönül köprüsü: Öğretmenler altıncı kez düzenlenen motivasyon kampında tarihle, doğayla ve eğitimle buluştu

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Van’da gerçekleştirilen VI. Öğretmen Motivasyon Kampı, hem eğitim içerikleri hem de şehirlerin tarihî ve kültürel dokusuyla buluşma imkânı sunarak tamamlandı. İstanbul’dan kampa katılan öğretmenler, programın ardından İstanbul’a dönerken “unutulmaz bir tecrübe” yaşadıklarını ifade etti.

Kamp programı kapsamında İstanbul’dan Van’a giden öğretmenler, kampa geçmeden önce Bitlis’e uğrayarak kentin tarihî ve manevi mekânlarını ziyaret etti. Şerefiye ve Ulu Camii, Feyzullah El-Ensari Hazretleri Türbesi, İhlasiye Medresesi, Hatuniye ve Gazi Bey Köprüsü ile Bitlis Kalesi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde öğretmenler, bölgenin köklü tarihini, kültürel mirasını ve manevi iklimini yakından tanıma fırsatı buldu.

Van’da devam eden kampta ise öğretmenler, mesleki paylaşım ve motivasyon odaklı atölyelere katıldı. Atölye çalışmaları, mesleki gelişimi desteklerken öğretmenler arası dayanışma ve birlik duygusunu da güçlendirdi. Program boyunca Van’ın tarihî ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzellikleri de keşfedildi; Akdamar Adası, Van Gölü kıyıları ve kentin simge mekânları, öğretmenlerin hafızasında kalıcı izler bıraktı.



