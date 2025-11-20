İstanbul’dan Van’a uzanan gönül köprüsü: Öğretmenler altıncı kez düzenlenen motivasyon kampında tarihle, doğayla ve eğitimle buluştu

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü uhdesinde, Van Valiliği ve Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen VI. Öğretmen Motivasyon Kampı, öğretmenlere mesleki paylaşım, kültürel keşif ve güçlü bir motivasyon zemini sundu.
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Van’da gerçekleştirilen VI. Öğretmen Motivasyon Kampı, hem eğitim içerikleri hem de şehirlerin tarihî ve kültürel dokusuyla buluşma imkânı sunarak tamamlandı. İstanbul’dan kampa katılan öğretmenler, programın ardından İstanbul’a dönerken “unutulmaz bir tecrübe” yaşadıklarını ifade etti.
Kamp programı kapsamında İstanbul’dan Van’a giden öğretmenler, kampa geçmeden önce Bitlis’e uğrayarak kentin tarihî ve manevi mekânlarını ziyaret etti. Şerefiye ve Ulu Camii, Feyzullah El-Ensari Hazretleri Türbesi, İhlasiye Medresesi, Hatuniye ve Gazi Bey Köprüsü ile Bitlis Kalesi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde öğretmenler, bölgenin köklü tarihini, kültürel mirasını ve manevi iklimini yakından tanıma fırsatı buldu.
Van’da devam eden kampta ise öğretmenler, mesleki paylaşım ve motivasyon odaklı atölyelere katıldı. Atölye çalışmaları, mesleki gelişimi desteklerken öğretmenler arası dayanışma ve birlik duygusunu da güçlendirdi. Program boyunca Van’ın tarihî ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzellikleri de keşfedildi; Akdamar Adası, Van Gölü kıyıları ve kentin simge mekânları, öğretmenlerin hafızasında kalıcı izler bıraktı.
Kapanış programı, Van İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda eğitimde dayanışma, gönül birlikteliği ve iller arası iş birliğinin önemine dikkat çekilerek İstanbul’dan gelen öğretmenler İstanbul’a uğurlandı.
Yentür: “Öğretmenlerimizin gönlüne dokunan her çalışma, eğitimin kalbine dokunur”
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, kampın öğretmenlere sunduğu imkânların sadece bir gezi programından ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Öğretmen Motivasyon Kampı’nı, bir ‘eğitim diplomasisi’ ve ‘gönül köprüsü’ olarak görüyoruz. Van ve Bitlis’in tarihî, kültürel ve manevi ikliminde nefeslenen her öğretmenimizin sınıfına çok daha güçlü, çok daha derin bir bakış açısıyla döndüğüne inanıyoruz.”
Yentür, öğretmenlerin mesleki gelişimine yatırım yapmanın, doğrudan öğrencilerin ve sınıfların geleceğine yatırım anlamına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Öğretmenlerimizin fiziksel ve ruhsal olarak dinlendikleri, meslektaşlarıyla nitelikli paylaşım imkânı buldukları bu tür kamplar, eğitimde kaliteyi de doğrudan etkiliyor. Öğretmen iyi olursa sınıf da iyi, okul da iyi, toplum da iyi olur. Biz de İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimizin yanında olmaya, onların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen bu tür projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”
Yentür, Van Valiliği ve Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün sürece olan katkısına da özel bir teşekkür iletti:
“Bu kıymetli şehre öğretmenlerimizi büyük bir nezaketle davet eden Van Valiliğimize; karşılamadan uğurlamaya kadar her aşamada samimi bir misafirperverlik gösteren Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekibine ve ilçe teşkilatlarına gönülden teşekkür ediyorum. Van’da kurulan gönül bağlarının, İstanbul’daki sınıflarımıza da ilham olarak döneceğine inanıyorum.”
Altıntaş: “Bir yılda 59 şehirden öğretmenimizi İstanbul’da ağırladık, şimdi gönül köprüsünü Van’a taşıdık”
Öğretmen Motivasyon Kampı İl Koordinatörü Nesibe Altıntaş ise, VI. kampın önceki çalışmaların bir devamı olarak tasarlandığını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:
“Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Mücahit Yentür’ün öncülüğünde bir yıl önce başlattığımız kamp programlarımız kapsamında, geride bıraktığımız bir yıl içinde beş kamp düzenleyerek İstanbul’da görev yapan öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin 59 şehrinden gelen öğretmenlerimizi İstanbul’da misafir ettik.
Bu yıl ilk kez İstanbul dışında planladığımız ve Van ilimizde gerçekleştirdiğimiz 6. kampımız ile hem Van’ın doğal ve tarihî zenginliklerini keşfetme fırsatı bulduk hem de Van ve İstanbul’daki öğretmenlerimizi bir araya getirerek güçlü bir ülfet ve muhabbet ortamı oluşturduk.”
Altıntaş, programın hem içerik hem de koordinasyon açısından önemli bir deneyim sunduğunu, benzer çalışmaların farklı illerde de sürdürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Öğretmenlerden Van ve Bitlis’e: “Evimizde gibi hissettik”
Kampa katılan öğretmenler, programı “profesyonelce planlanmış, aynı zamanda derin izler bırakan bir yolculuk” sözleriyle değerlendirdi.
Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik MTAL’de görev yapan fizik öğretmeni Barış Bağcı, motivasyon kampını şöyle anlattı:
Van Motivasyon Kampı’na katılmanın kendisi için hem büyük bir şans hem de unutulmaz bir deneyim olduğunu söyleyen Bağcı, Van Valiliği, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, AR-GE ekipleri, müze yetkilileri, rehberler ve otel çalışanlarının gösterdiği içtenlik sayesinde kendilerini “adeta evlerinde hissettiklerini” ifade etti. Özenle planlanmış geziler, sorunsuz ulaşım, konforlu konaklama ve lezzeti hafızalara kazınan yöresel yemeklerle dopdolu bir program yaşadıklarını dile getirdi.
Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Elektroniği Öğretmeni Oğuz Poyraz ise, Van’ın tarihini yaşayarak öğrenmenin ve kültürel zenginliklerini keşfetmenin paha biçilmez olduğunu vurgulayarak, meslektaşlarla kurulan yeni dostlukların ve paylaşımların yorgunluklarını unutturduğunu, kampın mesleki ve kişisel anlamda kendilerine iyi geldiğini belirtti; herkesi “doğunun güzide şehri Van’ı yaşamaya” davet etti.
Urartu’dan Cumhuriyet’e, Van’ın çok katmanlı tarihine tanıklık
Öğretmenler, kamp programında sadece Van merkezini değil, kentin tarihî katmanlarını da yakından tanıdı. Programın sürprizlerle dolu olduğunu ifade eden katılımcılar, özenle hazırlanan içerikler sayesinde Urartu medeniyetinden Osmanlı mirasına uzanan geniş bir tarihsel yelpazeyi yakından görme fırsatı bulduklarını dile getirdi.
Akdamar Adası’nın kendine özgü atmosferi, Van Gölü üzerinde izlenen gün batımı, sonbaharın dingin manzaraları ve yöresel lezzetler, öğretmenlerin kamp defterine yazdığı başlıca hatıralar arasında yer aldı. Van Valiliği tarafından yürütülen “Kitap Van Projesi” de kapsamı ve ulaşabildiği kitle itibarıyla öğretmenleri etkileyen çalışmalardan biri oldu.
Akşam oturumlarında ise öğretmenler, meslektaşları ve davetli akademisyenlerle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin nitelikli paylaşımlar yaptı. Bu buluşmalar, öğretmenlerin kendi okullarına taşıyacakları yeni fikir ve uygulamalara da zemin hazırladı.
Van AR-GE’den güçlü iş birliği vurgusu
Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde görev yapan İngilizce öğretmeni Sümeyye Çiftçi, İstanbul ekibini Van’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Çiftçi, İstanbul’dan gelen öğretmenlerin ziyaretini “bizim açımızdan son derece verimli ve motive edici bir süreç” olarak nitelendirerek, İstanbul ekibinin pozitif enerjisi ve yapıcı yaklaşımının kendilerine güç kattığını ifade etti. Van Valisi Dr. Ozan Balcı başta olmak üzere İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Kutlu ve Van İl Millî Eğitim AR-GE ekibinin sürece güçlü destek verdiğini vurguladı.
Çiftçi ayrıca, İstanbul tarafında hazırlıkları yürüten İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, şube müdürleri Ahmet Bürlükkara ve Berat Sarıkaya ile koordinasyon sürecini titizlikle yürüten Nesibe Altıntaş ve Sümeyra Şeker ve ekiplerine teşekkür ederek, “İstanbul ekibiyle yeniden Van’da buluşmayı arzu ettiklerini” kaydetti.
“Bu deneyimi hayatımızın en özel hatıraları arasında saklayacağız”
Kağıthane Atatürk Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Betül Öztürk ise Van Motivasyon Kampı’nı, “hayatının en özel hatıraları arasında saklayacağı” bir süreç olarak nitelendirdi. Öztürk, Van’ın tarihî dokusunu, kültürel zenginliklerini ve insanların samimiyetini yakından görme imkânı bulduğunu, program boyunca hiç yalnızlık hissetmeden güçlü bir ekip ruhu yaşadığını ifade etti.
“İller arası eğitim köprüleri güçlenerek sürecek”
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Van Motivasyon Kampı’nın bir defalık bir etkinlik değil, sürdürülebilir bir vizyonun parçası olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:
“İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, öğretmenlerimizin mesleki gelişimini destekleyen, motivasyonlarını artıran ve iller arası tecrübe paylaşımını güçlendiren bu tür iş birliklerini kararlılıkla sürdüreceğiz. Van’da kurulan gönül bağı, İstanbul’un sınıflarında karşılığını mutlaka bulacaktır. Biz, Türkiye Yüzyılı’nın eğitim hikâyesini, öğretmenlerimizin omuz omuza verdiği bu birlik ruhu ile yazacağımıza inanıyoruz.”
Yetkililer, İstanbul ile Van arasında kurulan bu eğitim ve gönül köprüsünün, ilerleyen dönemlerde yeni projeler ve farklı illeri kapsayan programlarla devam edeceğini belirtti.