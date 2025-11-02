Yeni Şafak
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Washington'a gidecek

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Washington'a gidecek

09:512/11/2025, Pazar
DHA
ABD basını, Şara'nın Washington ziyaretinin 10 Kasım'da gerçekleşeceğini duyurdu.
ABD basını, Şara'nın Washington ziyaretinin 10 Kasım'da gerçekleşeceğini duyurdu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Washington'a gideceğini açıkladı. ABD basını, Şara'nın Washington ziyaretinin 10 Kasım'da gerçekleşeceğini duyurdu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyalog Forumu'nda konuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Washington'a gideceğini belirten Barrack, Şara'nın temasları sırasında DAEŞ karşıtı koalisyona katılmak üzere bir anlaşma imzalamasının beklendiğini söyledi. Barrack, Şam yönetimi ile SDG arasında yürütülen müzakerelere ilişkin de “Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız” ifadesini kullandı.


ABD basını, Şara'nın Washington ziyaretinin 10 Kasım'da gerçekleşeceğini duyurdu.



#Ahmed Şara
#ABD
#ziyaret
