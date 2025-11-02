Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Eski ABD Başkanı Obama Mamdani'yi telefonla arayarak kampanyasını övdü

Eski ABD Başkanı Obama Mamdani'yi telefonla arayarak kampanyasını övdü

00:072/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Eski ABD Başkanı Barrack Obama
Eski ABD Başkanı Barrack Obama

New York Times'ın haberine göre, Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, Demokrat Parti New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani’yi telefonla arayarak 30 dakika süren görüşme gerçekleştirdi. Obama ve Mamdani'nin şehirdeki uygun fiyatlılık gündemini yerine getirebilecek bir mekanizma kurmanın zorlukları hakkında konuştukları ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, Demokrat Parti New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani’yi arayarak seçim kampanyasını övdüğü belirtildi.

New York Times’ın görüşmeye tanık olan iki kişiye dayandırdığı haberine göre, Obama bugün Mamdani'yi telefon ile aradı.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Obama’nın, Mamdani’nin seçim kampanyasını övdüğü ve
"seçim kampanyanı izlemek etkileyiciydi"
dediği aktarıldı.

Obama ve Mamdani'nin daha sonra yeni yönetim kadroları oluşturma ve şehirdeki uygun fiyatlılık gündemini yerine getirebilecek bir mekanizma kurmanın zorlukları hakkında konuştukları belirtildi.


Oyların yüzde 56'sını aldı

Mamdani'nin eski başkana telefon görüşmesi için teşekkür ettiği ve ikilinin, Mamdani'nin seçimi kazanması durumunda Washington’da yüz yüze buluşmayı planladığı ifade edildi.

Obama, Mamdani’ye şu ana kadar kamuya açık şekilde resmen destek vermeyen Demokrat Partili isimler arasında yer alıyor.

New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı olan Zohran Mamdani, Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Erken oy kullanma işlemlerinin başladığı New York'ta oy verme süreci 4 Kasım'da tamamlanacak.



#Eski ABD Başkanı Barack Obama
#Seçim
#Zohran Mamdani
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları